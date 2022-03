Carlos Rottemberg reveló el homenaje que hubiese querido Enrique Pinti tras su muerte

Enrique Pinti murió a los 82 años. El humorista se encontraba internado en el Sanatorio Otamendi desde el 5 de marzo, cuando sufrió una descompensación. La noticia la confirmó el empresario teatral Carlos Rottemberg durante la madrugada de este domingo.

“Elegimos despedir a Enrique Pinti -enorme referente de esta Casa Teatral- recordando su última marquesina. Finalmente su salud no le permitió concretar el ‘Muy pronto’ anunciado. Sin dudas Enrique protagoniza hoy uno de los momentos tristes de la historia del teatro argentino”, fueron las palabras que eligió escribir el reconocido empresario teatral para dar a conocer la información que enluta al mundo desl espectáculo.

En diálogo con Aire de noticia (Radio Mitre), Rottemberg reveló que Pinti hubiese querido como homenaje que en lugar de flores para su último adiós, sus colegas, amigos y familiares realicen donaciones para la Casa del Teatro. Cabe señalar, que el velarorio se realizará este lunes de 10 a 14 horas en el hall de la sala de Multiteatro Comafi (Av. Corrientes 1283), en el cual ofreciera su último espectáculo.

“A las 4:20 horas, el momento de su muerte, me llamó Mirtha Legrand para decirme que no podía dormirse”, contó el empresario. “Hoy es el día internacional del teatro, qué paradoja”, lamentó. “Enrique tocó todas las disciplinas del mundo artístico; además fue autor de infinidad de figuras y programas”, recordó. “Pinti tuvo siempre una voz de aliento para los otros artistas, recomendando espectáculos cuando veía que algo se hacía bien”, añadió el productor.

En cuanto a los últimos días en la salud del artista, Rottemberg contó: “Todo lo que tiene que ver con lo clínico del tema lo omito porque puedo estar faltando a la realidad. Estas últimas 3 semanas fueron de avances y retrocesos. El miércoles pasó por un día crítico y el jueves se recuperó y le pidió a su asistente el libreto de su nuevo espectáculo para poder estudiarlo”.

Luego, en diálogo con C5N, el titular del Multiteatro destacó que “no por previsible deja de marcar a la comunidad artística su partida, porque era un artista integral que fue querido por una porción enorme de Argentina”. A su vez agregó: “Hoy es uno de esos días tristes que quedan en la historia”.

Además, Carlos Rottemberg dejó entrever algunos destellos de su relación personal con el escritor y productor. “Todo lo que vino de él es lo que valoramos. Quienes tuvimos el privilegio de conocerlo sabemos que no solo era el Pinti que veíamos, sino al que escuchábamos en privado cuando tenía que plasmar sus proyectos y aquel que se subía al escenario con unas ganas impresionantes”, concluyó.

Con más de seis décadas de trayectoria, Pinti protagonizó varios éxitos como Salsa Criolla, Historias recogidas, El show de Enrique Pinti, Vote Pinti, Pinti y aparte, El infierno de Pinti, Pericon.com.ar, Candombe nacional, Antes de que me olvide y Otra vez sopa.

El pasado 5 de marzo, Enrique había ingresado en el Sanatorio Otamendi por complicaciones en su salud. Desde ese momento, todo fue hermetismo en torno al actor, hasta que en las últimas horas la preocupación invadió a sus allegados y se extendió a toda la comunidad artística, que se mantuvo en vilo hasta conocer el triste desenlace. Según pudo saber Teleshow, durante estas tres semanas la salud del actor fue cambiante. Después de haber estado una semana en terapia intensiva, fue trasladado a una habitación común, donde con el correr de los días, su delicado cuadro experimentó avances y retrocesos. Hasta que en uno de los momentos críticos, su cuerpo se cansó de luchar y dijo basta.

Dueño de una verborragia y un histrionismo que los hizo marca registrada, en sus últimos espectáculos Pinti ya no había podido demostrar el despliegue de otros tiempos. Al punto que, lejos de los bailes y los cambios de vestuario que lo caracterizaban, terminó ofreciendo sus monólogos sentado en un escritorio y parándose solo para saludar a su público al final de la función. “Tengo en las piernas un problema, no tengo estabilidad, me caigo para un lado y para el otro, me he caído 50 veces. No me rompí la rodilla porque tengo unos huesos más fuertes que no sé qué. En un ojo tengo una obstrucción inoperable y del otro también veo poco. Entonces, tengo esto, lo otro, me río y digo: “De salud estoy muy bien”, porque, para mí, estar bien de salud es estar bien de la cabeza”, contó al respecto y con su habitual estilo, a este medio en una entrevista de septiembre de 2020.

Infobae