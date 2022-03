El mal momento de Mariana Farjat tras denunciar mala praxis en una cirugía de nariz

Marian Farjat anunció que había decidido someterse a una rinoplastia “por un capricho”. Pero ahora la joven denuncia que el accionar del cirujano afectó seriamente su salud, por lo que inició una demanda por mala praxis.

“Pasaron seis años de la primera cirugía y, tratando de buscar la solución, fui con otro cirujanos y no me pudieron solucionar el problema”, contó Marian en Intrusos.

A la hora de explicar por qué tomó la decisión de operarse a los 19 años, Farjat señaló que “se puso de moda en la cirugía”. “Quería retocármela un poco y me había gustado como me quedó, pero no había tanta diferencia, seguía siendo grande”, recordó.

De todas maneras, Marian Farjat argumentó que no es la forma y el tamaño de su nariz lo que la preocupa realmente. “Me afectó la respiración. Ahora estoy estudiando canto y me doy cuenta” y se mostró arrepentida de no haber escuchado la advertencia de sus padres.

“Me lo recomendaron. La verdad es que estuve muy mal asesorada. Encima fue la única consulta a la que fui. Ahora tenés que ir a tres o cuatro como mínimo para ver”, agregó Marian, y explicó que aún nadie pudo explicarle qué es lo que le hicieron en la nariz. .

“Yo saqué mi propia conclusión de que me agregó un cartílago que no corresponde, que rechazó el cuerpo. No sabemos qué es lo que hizo, los estudios dan que tengo todos los senos paranasales tapados. Antes de operarme no tenía ningún problema, ni esta voz ni nada”, señaló.

“¿Podés dormir a la noche?”, quiso saber Flor de la Ve. “No, me re molesta. Tengo que tomar gotitas de cannabis, aceite de cannabis, porque no puedo respirar. Respiro por la boca”, dijo Marian, que en 2017 le contó a Ciudad que ya tenía problemas respiratorios a raíz de un tabique desviado.

“Encima yo estoy estudiando locución así que, imagínate, que estoy en un estudio y tengo que trabajar con la voz… Empecé acupuntura, no sabía más que hacer”, concluyó la mediática, que anuncio que seguirá la demanda hasta las últimas instancias junto a Delfina Burlando.

Ciudad Magazine