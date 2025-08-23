En un arroyo hallaron sin vida a la mujer de 73 años que era buscada en Santo Tomé

Luego de seis días de enigmática búsqueda, finalmente hallaron este sábado el cuerpo sin vida de Mirta Ayala, de 73 años, quien se encontraba desaparecida desde el pasado domingo 17 de agosto, cuando sus familiares denunciaron su desaparición en Santo Tomé.

Fue alrededor de las 8 cuando dieron con el cadáver en un área montuosa del arroyo Itacuá, a 2 kilómetros aproximadamente del casco urbano de la ciudad.

De acuerdo con los datos aportados por la Policía, estaba semisumergido en el curso de agua, rodeada de lianas, caña brava, y tupidas plantas acuáticas en un ecosistema inhóspito de difícil acceso.

El mencionado arroyo a poca distancia de ese lugar desemboca en el Río Uruguay, según detallaron a El Litoral fuentes oficiales.



Los primeros informes periciales daban cuenta que llevaba varios días, por lo cual suponen que se habría ahogado la misma jornada en que fue vista por última vez.

Como se sabe, su familia había revelado que padecía del Mal de Alzhéimer y que perdieron su rastro luego que asistiera al casino de la ciudad.

Desde ese momento, las actuaciones quedaron en manos de la Comisaría Primera de Santo Tomé, bajo las directivas del titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones, Facundo Cabral.

Se realizaron rastrillajes por muchos espacios, en los que trabajaron efectivos policiales de la seccional primera, así como los Bomberos Voluntarios y miembros de la Policía Rural y Ecológica.

Finalmente, este sábado pudieron dar con el cuerpo sin vida de la mujer que conservaba la ropa con la cual fue vista por última vez.

El cadáver fue trasladado a la morgue judicial para ser sometido a una autopsia médico-legal que arrojará otras evidencias para determinar de manera fehaciente la causal del deceso. Todo indica, de acuerdo con los datos prelimiares del médico policial, que su muerte se produjo como consecuencia de una asfixia por inmersión, producto de su caída al agua.