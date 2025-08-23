Fuerte temporal: árboles y postes caídos en varias localidades de Corrientes

Un intenso temporal afectó a Corrientes este viernes por la noche, dejando a su paso fuertes ráfagas de viento, lluvias y caída de granizo en distintas localidades del interior, entre ellas Goya, Ita Ibaté y zonas aledañas.

En la localidad de Yahapé, la Subcomisaría local, a cargo del oficial Agustín Alejandro Robledo, desplegó tareas de emergencia en la Ruta Nacional N°12, kilómetro 1154, donde las intensas ráfagas provocaron la caída de ramas y árboles que obstruían por completo la calzada.

El personal policial procedió a despejar el camino y señalizar la zona para advertir a los automovilistas y prevenir siniestros viales.

Además, se notificó a la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) de Ita Ibaté, ya que varios postes de electricidad colapsaron, dejando cables de alta tensión sobre el asfalto y generando un grave riesgo para los conductores.

Las autoridades recordaron que rige un alerta amarilla por lluvias y tormentas para la mañana de este sábado, por lo que recomendaron circular con precaución y mantenerse informados a través de los canales oficiales de defensa civil y seguridad.