Fuerte temporal: árboles y postes caídos en varias localidades de Corrientes

El alerta amarilla por lluvias se hizo sentir en la provincia durante la noche del viernes. 

Por El Litoral

Sabado, 23 de agosto de 2025 a las 07:55

Un intenso temporal afectó a Corrientes este viernes por la noche, dejando a su paso fuertes ráfagas de viento, lluvias y caída de granizo en distintas localidades del interior, entre ellas Goya, Ita Ibaté y zonas aledañas.

En la localidad de Yahapé, la Subcomisaría local, a cargo del oficial Agustín Alejandro Robledo, desplegó tareas de emergencia en la Ruta Nacional N°12, kilómetro 1154, donde las intensas ráfagas provocaron la caída de ramas y árboles que obstruían por completo la calzada.

El personal policial procedió a despejar el camino y señalizar la zona para advertir a los automovilistas y prevenir siniestros viales.

Además, se notificó a la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) de Ita Ibaté, ya que varios postes de electricidad colapsaron, dejando cables de alta tensión sobre el asfalto y generando un grave riesgo para los conductores.

Las autoridades recordaron que rige un alerta amarilla por lluvias y tormentas para la mañana de este sábado, por lo que recomendaron circular con precaución y mantenerse informados a través de los canales oficiales de defensa civil y seguridad.

