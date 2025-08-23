¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

PREFECTURA EMPEDRADO

Decomisaron 300 metros de mallón armas, y pescados tras operativos

Por El Litoral

Sabado, 23 de agosto de 2025 a las 20:17

Luego de una serie de controles realizados en jurisdicción de la Prefectura de Empedrado, decomisaron mallones, armas y pescados, por infracción a las leyes de caza y conservación de la Fauna y de pesca deportiva.


Las inspecciones se llevaron a cabo en aguas del Río Paraná, y estuvieron a cargo de los efectivos de autoridad marítima con personal de la Dirección Provincial de Recursos Naturales de Corrientes.


En tal sentido, demoraron a cinco embarcaciones, labrando en consecuencia tres actas por distintas infracciones.
Procedieron al secuestro de una carabina calibre 22 mm por infracción a la Ley de Caza, artes de pesca y especies ictícolas
Se trataba de una red de pesca tipo mallón con 103 boyarines de 300 metros, un dorado de 4 kilos y un surubí chico de 2 kilos.

