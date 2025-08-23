Corrientes: rescatan a cinco trabajadores que eran sometidos a explotación laboral

La Prefectura Naval Argentina rescató a cinco trabajadores víctimas de explotación laboral en dos allanamientos en Corrientes. Además, secuestraron bienes valuados en más de $4 millones.

La investigación, que llevaba más de un año, se centraba en un establecimiento rural de Mercedes, dedicado a la cría de ganado. Allí los empleados carecían de agua potable, luz, señal telefónica, transporte y elementos de seguridad.

El operativo fue ordenado por el Juzgado Federal de Paso de los Libres, con intervención de la Fiscalía Federal, y se extendió también a un domicilio en la capital provincial.

Las víctimas fueron asistidas por la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata. En paralelo, se incautaron armas de fuego, municiones, dispositivos electrónicos y documentos de interés.

La propietaria de la estancia fue notificada y citada a audiencia indagatoria.