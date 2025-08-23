Tras el temporal, cuánta lluvia cayó en Corrientes

Un intenso temporal afectó a varias localidades del interior de Corrientes durante la noche del viernes y la madrugada de este sábado, dejando un registro dispar de lluvias en la provincia. Mientras que Ituzaingó recibió 47 mm y El Sombrerito 39,8 mm, localidades como Esquina y Colonia Tabay apenas sumaron 2 mm y 3,5 mm, respectivamente. Las precipitaciones se combinaron con ráfagas de viento y caída de granizo, provocando daños en techos, postes y árboles en distintas zonas, especialmente en Goya e Itá Ibaté.

Los registros de precipitaciones aportados por el sistema de información y gestión agrometeorológica del Inta (SIGA) y analizado por El Litoral, de este sábado mostraron diferencias importantes entre las localidades. En Ituzaingó, cayeron 47 mm, sumando 111 mm en lo que va del mes; el 19 de agosto también se registró una lluvia intensa de 26 mm.

gentileza

Panorama dispar en el interior de Corrientes

El Sombrerito acumuló 39,8 mm, con un total de 75 mm desde el inicio de agosto. En contraste, Esquina recibió solo 2 mm, alcanzando 107 mm en el mes, mientras que Colonia Tabay registró 3,5 mm y un acumulado mensual de 33 mm. En Bella Vista, se midieron 5,8 mm, totalizando 28 mm en lo que va de agosto, aún por debajo del promedio histórico de 41 mm para el mes.

El temporal dejó además caída de granizo y ráfagas de viento que provocaron daños menores en viviendas y comercios, especialmente en los techos de chapa. Por lo que recomendaron precaución y destacaron la importancia de mantener los sistemas de drenaje y desagües limpios para evitar inconvenientes ante futuras precipitaciones.

Estas lluvias reflejan la variabilidad climática que caracteriza a la provincia, con zonas que superaron los registros promedio y otras que se mantuvieron por debajo, dejando un panorama dispar que continúa siendo monitoreado por el Servicio Meteorológico Nacional.