CORRIENTES

Impactante accidente en Corrientes: un auto se incendió tras chocar contra una vivienda

El hecho se registró en horas de la madrugada del sábado. 

Por El Litoral

Sabado, 23 de agosto de 2025 a las 10:56

Bomberos Voluntarios de Corrientes informaron este sábado que un auto chocó contra una vivienda y se incidió. 

El hecho ocurrió en la madrugada del sábado, en la intersección de Barranqueras y Alto Verde.

De acuerdo a lo informado por los Bomberos Voluntarios de Corrientes, el hecho fue reportado por el sistema 911 e involucró un choque seguido de incendio vehicular.

Al arribar al lugar, los equipos de emergencia constataron que no hubo víctimas fatales ni personas lesionadas, registrándose únicamente daños materiales.

Las causas del accidente y del posterior incendio permanecen bajo investigación, mientras se aguarda el peritaje correspondiente para determinar con exactitud lo ocurrido.

