Gómez Remotti ganó en el Regreso de los Campeones

n El viernes se realizó la reunión boxística del Regreso de los Campeones, con un combate profesional, 8 peleas amateur, una pelea femenina y un match académico entre los ex campeones Pamperito Román y Esteban “Cañón” Fleita.

En la pelea profesional se impuso el chaqueño Carlos Gómez Remotti, mientras que el combate femenino terminó en un justo empate.

La velada también contó también con la participación de la banda musical Ensamble Épico y la cantante Consuelo Castillo que deleitaron al numeroso público que colmó las instalaciones del cómodo Salón Gran Paraná del Casino.

Todo organizado por Pamperito Román y como maestros de ceremonia estuvieron José Luis Córdoba, Eduardo Rey (presentador oficial del casino) y también colaboró la conocida cantante Lorena Larrea.

En la pelea de fondo, profesional, categoría Super Ligero, Carlos Gómez Remotti (66,00 Kg.) (Chaco), superó por puntos en 4 rounds a Héctor Fernández (66,00 Kg.) (Corrientes) en una pelea pareja y vibrante, donde ambos se brindaron a pleno por el espectáculo.

Mientras que Brisa Oviedo (Corrientes) y Olga González (Chaco) empataron en 4 rounds en una dura e intensa pelea. En los dos primeros rounds llevó la iniciativa la correntina y en los otros dos restantes, la chaqueña se recuperó y equilibró el combate. Un resultado justo y sin discusión.

El match académico brindado por Pamperito Román y Cañón Fleita, ofreció pasajes donde ambos demostraron que aunque ya pasó mucho tiempo, sienten la pasión por el boxeo y se brindaron a pleno.” Viejo es el viento y continúa soplando”, decía Mano de Piedra Durán. Y es así.

Una velada espectacular, con muy buenas peleas y un combate de fondo electrizante y emotivo, que hizo poner de pie al público aplaudiendo la entrega y guapeza de los púgiles Héctor Fernández y Carlos Gómez Remotti, que dejaron abierta la posibilidad de una posible revancha a un plazo no muy lejano.En síntesis, un muy buen espectáculo, de boxeo y música, en un lugar que, después de 25 años, volvía a albergar al deporte de los puños, recordando viejos tiempos, en que destacadas figuras del boxeo nacional desfilaron por el casino. Una velada de muy buen nivel, que fue disfrutada a pleno por el numeroso público asistente, que cerró la reunión con sostenidos aplausos.

Preliminares

Primera pelea: Leandro Núñez (Corrientes) le ganó por puntos a Lautaro Aguirre (Goya).

Segunda: Agustín Centurión (Chaco) le ganó por puntos a Rodrigo Sánchez (Corrientes).

Tercera: Santiago Leiva (Corrientes) superó por puntos a Tobías Talavera (Chaco).

Cuarta: Raúl Chávez (Goya) superó por RSC a Joel Acevedo (Corrientes).

Quinta: Ricardo Martínez (Goya) venció por puntos a Marcos Lemos (Corrientes).

Sexta: Máximo Benítez (Corrientes) le ganó por puntos a Alexis Gamarra (Goya).

Séptima: Julián Benítez (Corrientes) derrotó por puntos a Juan Contreras (Goya).

Octava: Santino Romero (Corrientes, Club Talleres) le ganó por puntos en dura pelea a Arón Cardozo (Goya).

Francisco Villagrán (Colaboración)