†

ROBERTO GÓMEZ COLL

Q.E.P.D.

Falleció 22/08/2025. Despedimos con profunda tristeza a Roberto Gómez Coll. El querido “Lobo” nos deja hoy, pero solo físicamente, ya que su legado nos acompañará siempre. Sus hijos y nietos serán custodios de eso. Familia Gómez Coll.

Falleció 22/08/2025. Su sobrino Cesar Carlos Chichi y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de Roberto Gómez Coll. Elevamos una oración por su eterno descanso y acompañamos a toda su familia y amigos en este difícil momento. Que en paz descanse. c/373

Falleció el 22/08/2025. El Colegio de Escribanos de la Provincia de Corrientes y su Comisión Directiva participan con gran pesar el fallecimiento del padre de la Escribana MARIA JOSE T. GOMEZ COLL. Acompañando a la colega y a su familia en tan doloroso momento. o/301

Falleció 22/08/2025. Personal y Directivos de ARCA S.A. participan con profundo pesar de su fallecimiento, y acompañan en este momento a sus familiares. Rogando una oración por su eterno descanso. o/302

Falleció 22/08/2025. Vicky Serrano de Rosello, participa de su fallecimiento y acompañan a su familia. Pedimos una oración en su memoria. o/302

Falleció 22/08/2025. Gustavo Rosello, Sebastián Rosello, Gustavito, Agus Rosello, familia y esposos participan con pesar su fallecimiento y acompañan en este momento de profundo dolor, elevando una oración al Señor por su eterno descanso. o/302

Falleció 22/08/2025. Benjamín Rosello, Valen Rosello, y familia participan de su fallecimiento, y acompañan a sus familiares en tan doloroso momento. o/302

Falleció 22/08/2025. Socorro Rosello, Martin de la Vega y familia, participan de su fallecimiento. Les deseamos la paz de la resignación, ya que se encuentra con el Señor. o/302

Falleció 22/08/2025. Cámara Argentina de la Construcción Delegación Corrientes, participa del fallecimiento. Pedimos a Dios que la tenga a su lado y le dé el consuelo necesario a toda la familia. o/302

Falleció 22/08/2025. Blas Andrés Custidiano y familia participan su fallecimiento, elevan una oración en su memoria, y acompañan a la querida familia en este momento. o/302

Falleció 22/08/2025. Fernando Méndez y Sra. participan con mucho pesar de su fallecimiento, y acompañan a la familia en estos tristes momentos. Elevamos una plegaria al cielo en su memoria. o/302

Falleció 22/08/2025. Sonia R. de López, y sus hijos Carlos y Ma. Silvia, Rody y Carmela, Marcelo, Marisi y Nicolas y Mili e Ignacio acompañan a su familia con mucho cariño. Y elevan oraciones para el querido Roberto. QEPD Lobo! c/371

Falleció 22/08/2025. Pablo Chamas y familia participa con pesar su fallecimiento, elevando una oración en su memoria.

Falleció 22/08/2025. Jorge Gutnisky y familia participa con dolor su fallecimiento.

Falleció 22/08/2025. Roberto Gómez Cullen, María Susana Belcastro hijos y nietos, participan con tristeza su fallecimiento, acompañan a su familia en su dolor, agradeciendo oraciones en su memoria. c/372

Falleció 22/08/2025. Severo Gómez Cullen, María Inés Belcastro hijos y nietos, despiden con profundo pesar al querido amigo, acompañando a su familia en este triste momento. Agradeciendo oraciones en su memoria. c/372

Falleció 22/08/2025. Domingo Fernández Capurro, María Angélica Llano, sus hijos Juan Carlos y Marcia, Ramiro y Celina y nietos, participan con profundo pesar el fallecimiento del querido amigo Roberto, acompañando a sus familiares en este triste momento de dolor y elevan oraciones en su memoria. Lo recordaremos siempre con inmenso cariño. Brille para él la luz que no tiene fin. a/870

Falleció 22/08/2025. Marcelo Romero; Daniel Romero y familias, participan de su fallecimiento y acompañan a su familia. Pedimos una oración en su memoria.

Falleció 22/08/2025. Pericles Cesar Gómez y Carolina Leonor Diaz, participan con profundo pesar la partida del Querido Roberto. Acompañan a Roberto, Diego y María José en tan difícil momento y elevan una plegaria en su memoria, pidiendo por el eterno descanso de su alma.

Falleció 22/08/2025. Juan Miguel Martínez y familia participan con dolor su fallecimiento, y acompañan a Roberto, Diego y María José, en este momento de profundo dolor, elevando una oración al Señor por su eterno descanso.

Falleció 22/08/2025. Ernesto Ramón Albornoz, Araceli Gómez de Albornoz, hijos, nietos, y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y paz para su familia. c/374

Falleció 22/08/2025. Ma. Hortensia, Ma. de De Marchi, hijos y nietos participan con inmensa pena el fallecimiento del querido Roberto. c/369

Falleció 22/08/2025. Doddy Nalda, Adriano E. Nalda y Flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

Falleció 22/08/2025. Ma. Teresa Albornoz de Costaguta, sus hijos Ma. Teresa, Ma. Sara, Ma. del Pilar y Sebastián Salvaro y nietos participan con gran pesar su fallecimiento; acompañan a sus familiares y ruegan una oración a su memoria. c/370

Falleció 22/08/2025. Mónica Adem de Paterlini, hijos Julián y Agustina; Juan y Alejandra y Eugenia; participan con gran pesar su fallecimiento. c/370