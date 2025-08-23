¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

viuda negra Faustina La Libertad Avanza
viuda negra Faustina La Libertad Avanza
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Funebres

ROBERTO GÓMEZ COLL

Por El Litoral

Sabado, 23 de agosto de 2025 a las 00:00

ROBERTO GÓMEZ COLL

Q.E.P.D.

Falleció 22/08/2025. Despedimos con profunda tristeza a Roberto Gómez Coll. El querido “Lobo” nos deja hoy, pero solo físicamente, ya que su legado nos acompañará siempre. Sus hijos y nietos serán custodios de eso. Familia Gómez Coll.

ROBERTO GÓMEZ COLL

Q.E.P.D.

Falleció 22/08/2025. Su sobrino Cesar Carlos Chichi y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de Roberto Gómez Coll. Elevamos una oración por su eterno descanso y acompañamos a toda su familia y amigos en este difícil momento. Que en paz descanse. c/373

ROBERTO GOMEZ COLL

Q.E.P.D.

Falleció el 22/08/2025. El Colegio de Escribanos de la Provincia de Corrientes y su Comisión Directiva participan con gran pesar el fallecimiento del padre de la Escribana MARIA JOSE T. GOMEZ COLL. Acompañando a la colega y a su familia en tan doloroso momento. o/301

ROBERTO GÓMEZ COLL

Q.E.P.D.

Falleció 22/08/2025. Personal y Directivos de ARCA S.A. participan con profundo pesar de su fallecimiento, y acompañan en este momento a sus familiares. Rogando una oración por su eterno descanso. o/302

ROBERTO GÓMEZ COLL

Q.E.P.D.

Falleció 22/08/2025. Vicky Serrano de Rosello, participa de su fallecimiento y acompañan a su familia. Pedimos una oración en su memoria. o/302

ROBERTO GÓMEZ COLL

Q.E.P.D.

Falleció 22/08/2025. Gustavo Rosello, Sebastián Rosello, Gustavito, Agus Rosello, familia y esposos participan con pesar su fallecimiento y acompañan en este momento de profundo dolor, elevando una oración al Señor por su eterno descanso. o/302

ROBERTO GÓMEZ COLL

Q.E.P.D.

Falleció 22/08/2025. Benjamín Rosello, Valen Rosello, y familia participan de su fallecimiento, y acompañan a sus familiares en tan doloroso momento. o/302

ROBERTO GÓMEZ COLL

Q.E.P.D.

Falleció 22/08/2025. Socorro Rosello, Martin de la Vega y familia, participan de su fallecimiento. Les deseamos la paz de la resignación, ya que se encuentra con el Señor. o/302

ROBERTO GÓMEZ COLL

Q.E.P.D.

Falleció 22/08/2025. Cámara Argentina de la Construcción Delegación Corrientes, participa del fallecimiento. Pedimos a Dios que la tenga a su lado y le dé el consuelo necesario a toda la familia. o/302

ROBERTO GÓMEZ COLL

Q.E.P.D.

Falleció 22/08/2025. Blas Andrés Custidiano y familia participan su fallecimiento, elevan una oración en su memoria, y acompañan a la querida familia en este momento. o/302

ROBERTO GÓMEZ COLL

Q.E.P.D.

Falleció 22/08/2025. Fernando Méndez y Sra. participan con mucho pesar de su fallecimiento, y acompañan a la familia en estos tristes momentos. Elevamos una plegaria al cielo en su memoria. o/302

ROBERTO GÓMEZ COLL

Q.E.P.D.

Falleció 22/08/2025. Sonia R. de López, y sus hijos Carlos y Ma. Silvia, Rody y Carmela, Marcelo, Marisi y Nicolas y Mili e Ignacio acompañan a su familia con mucho cariño. Y elevan oraciones para el querido Roberto. QEPD Lobo! c/371

ROBERTO GÓMEZ COLL

Q.E.P.D.

Falleció 22/08/2025. Pablo Chamas y familia participa con pesar su fallecimiento, elevando una oración en su memoria.

ROBERTO GÓMEZ COLL

Q.E.P.D.

Falleció 22/08/2025. Jorge Gutnisky y familia participa con dolor su fallecimiento.

ROBERTO GÓMEZ COLL

Q.E.P.D.

Falleció 22/08/2025. Roberto Gómez Cullen, María Susana Belcastro hijos y nietos, participan con tristeza su fallecimiento, acompañan a su familia en su dolor, agradeciendo oraciones en su memoria. c/372

ROBERTO GÓMEZ COLL

Q.E.P.D.

Falleció 22/08/2025. Severo Gómez Cullen, María Inés Belcastro hijos y nietos, despiden con profundo pesar al querido amigo, acompañando a su familia en este triste momento. Agradeciendo oraciones en su memoria. c/372

ROBERTO GÓMEZ COLL

Q.E.P.D.

Falleció 22/08/2025. Domingo Fernández Capurro, María Angélica Llano, sus hijos Juan Carlos y Marcia, Ramiro y Celina y nietos, participan con profundo pesar el fallecimiento del querido amigo Roberto, acompañando a sus familiares en este triste momento de dolor y elevan oraciones en su memoria. Lo recordaremos siempre con inmenso cariño. Brille para él la luz que no tiene fin. a/870

ROBERTO GÓMEZ COLL

Q.E.P.D.

Falleció 22/08/2025. Marcelo Romero; Daniel Romero y familias, participan de su fallecimiento y acompañan a su familia. Pedimos una oración en su memoria.

ROBERTO GÓMEZ COLL

Q.E.P.D.

Falleció 22/08/2025. Pericles Cesar Gómez y Carolina Leonor Diaz, participan con profundo pesar la partida del Querido Roberto. Acompañan a Roberto, Diego y María José en tan difícil momento   y elevan una plegaria en su memoria, pidiendo por el eterno descanso de su alma.

ROBERTO GÓMEZ COLL

Q.E.P.D.

Falleció 22/08/2025. Juan Miguel Martínez y familia participan con dolor su fallecimiento, y acompañan a Roberto, Diego y María José, en este momento de profundo dolor, elevando una oración al Señor por su eterno descanso.

ROBERTO GÓMEZ COLL

Q.E.P.D.

Falleció 22/08/2025. Ernesto Ramón Albornoz, Araceli Gómez de Albornoz, hijos, nietos, y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y paz para su familia. c/374

ROBERTO GÓMEZ COLL

Q.E.P.D.

Falleció 22/08/2025. Ma. Hortensia, Ma. de De Marchi, hijos y nietos participan con inmensa pena el fallecimiento del querido Roberto. c/369

ROBERTO GÓMEZ COLL

Q.E.P.D.

Falleció 22/08/2025. Doddy Nalda, Adriano E. Nalda y Flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ROBERTO GÓMEZ COLL

Q.E.P.D.

Falleció 22/08/2025. Ma. Teresa Albornoz de Costaguta, sus hijos Ma. Teresa, Ma. Sara, Ma. del Pilar y Sebastián Salvaro y nietos participan con gran pesar su fallecimiento; acompañan a sus familiares y ruegan una oración a su memoria. c/370

ROBERTO GÓMEZ COLL

Q.E.P.D.

Falleció 22/08/2025. Mónica Adem de Paterlini, hijos Julián y Agustina; Juan y Alejandra y Eugenia; participan con gran pesar su fallecimiento. c/370

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD