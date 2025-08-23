Boca Unidos reaccionó y goleó como visitante a Crucero del Norte

Una presentación contundente tuvo Boca Unidos este sábado en Misiones. Goleó, lidera su grupo de la reválida y se aleja de la zona roja del descenso en el Torneo Federal A de fútbol.

Por la sexta fecha de la Zona B, el equipo correntino reaccionó, dio vuelta un 0-1 y venció a Crucero del Norte 4 a 1.

El partido se disputó en el estadio “Andrés Guacurarí” que está ubicado en el paraje Santa Inés, Garupá, Misiones, y marcó el descenso del conjunto local.

Boca Unidos consolidó su buen momento y superó una prueba de carácter. Ganó su quinto partido en seis presentaciones y está cerca de conseguir el primer objetivo: evitar el descenso. Además, manda en su grupo y está a un paso de alcanzar la próxima fase donde se definirá el segundo ascenso de la temporada.

A los 3 minutos, el Aurirrojo se encontró abajo en el marcador. Una gran jugada de Ernesto Álvarez dejó solo a Nicolás Golomba que eludió a David Acuña e hizo estéril el esfuerzo de Diego Sánchez Paredes por evitar que la pelota ingrese en el arco.

El equipo correntino reaccionó de la mejor manera. Se adueño de la pelota, se adelantó en el terreno y tuvo paciencia para darle buen destino a los pases y atacar con buenas combinaciones.

La paridad llegó a los 11 minutos con un soberbio tiro libre que ejecutó Pablo Cuevas desde la media luna. La pelota pasó por un costado de la barrera e ingresó en un ángulo del arco defendido por Kevin Semaniuk.

El dominio correntino se acentuó y tuvo tres situaciones claras para anotar. Pablo Cuevas desbordó por la derecha y su centro encontró una buena respuesta del “uno” local.

Después, Maximiliano Osurak peinó un centro que llegó desde la izquierda y la pelota pasó apenas por arriba del travesaño.

En tanto que Leandro Gómez desairó a un rival y desbordó por la izquierda pero le faltó determinación para resolver cuando llegó al área chica.

La segunda conquista llegó a los 24 minutos con un gol olímpico de Ángel Piz al lanzar un córner desde la punta izquierda del ataque.

En medio de un claro dominio correntino, Crucero tuvo su oportunidad para empatar pero Santiago Chamorro salvó sobre la línea cuando ya Acuña estaba vencido después de un cabezazo de Álvarez.

El tercer gol correntino llegó por intermedio de Ignacio Colombini a los 36 minutos. El protagonista de la conquista fue Chamorro que recuperó la pelota en el área contraria, se deshizo de dos rivales, a uno con un caño incluido, para llegar a la línea de fodo y lanzar el centro atrás que encontró al delantero que controló la pelota y la mandó al fondo del arco.

Antes de concluir la etapa, Colombini tuvo la posibilidad de aumentar la ventaja pero su remate, desde afuera del área, encontró una buena respuesta de Semeniuk.En el segundo tiempo, el partido cambió. Crucero intentó adelantarse pero mostró sus limitaciones, mientras que Boca Unidos retrocedió unos metros a la espera de una contra letal.Osurak tuvo su oportunidad, después de una buena combinación de pases con Colombini, pero su remate dio en el travesaño.Mientras que Francisco Aman (ingresó en el segundo tiempo) emprendió una larga corrida y cuando ingresaba al área grande, sacó un remate que pegó en el palo.Sin embargo, la tercera fue la vencida. A los 42 minutos, Osurak quedó solo frente al arquero y con un remate de media distancia dejó sin chances a Semeniuk para marcar su segundo gol y el cuarto de Boca Unidos.

El equipo

La dupla técnica compuesta por Rolando Ricardone y Cristian Núñez, presentó estos titulares frente a Crucero del Norte: David Acuña; Santiago Chamorro, Ataliva Schweizer, Alejandro Leani y Pablo Cuevas; Sebastián Navarro, Diego Sánchez Paredes, Ángel Piz y Leandro Gómez; Ignacio Colombini y Maximiliano Osurak.

Lo que viene

Para cerrar la Zona B de la Reválida a Boca Unidos le resta disputar tres encuentros. En la fecha siete, el sábado 30 desde las 15.30, recibirá la visita de Mitre de Posadas.

En la octava fecha, el aurirrojo visitará a Sol de América de Formosa y cerrará esta fase, en el complejo Leoncio Benítez cuando reciba, por la fecha nueve, a Sportivo Las Parejas.

Hoy el equipo correntino lidera el grupo con 15 puntos, mientras que llegó al 1.227 de promedio y se alejó de la zona de descenso.

Ganó Sarmiento

Durante la jornada sabatina, Sarmiento de Resistencia le ganó como local a El Linqueño 2 a 1 y trepó al segundo puesto de la zona B.

Los goles del equipo chaqueño fueron marcados por Carlos Arriola y Cristian Almirón, mientras que para el elenco bonaerense descontó, Franco Domínguez, en contra de su valla.

La sexta fecha se completará este domingo con dos encuentros. A las 15.30, Mitre de Posadas recibirá a Ben Hur de Rafaela y desde las 16, Sportivo Las Parejas será local de Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.