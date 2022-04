Mandiyú y Sportivo disputan el juego destacado de la fecha

Más Info

El programa de partidos para hoy, correspondiente a la quinta fecha de la Primera A, es el siguiente:

Cancha de Alvear: 14.00 Alvear vs. Huracán Corrientes y 16.00 Curupay vs. Boca Unidos.

Cancha de Ferroviario: 15.00 Cambá Cuá vs. Libertad.

Cancha de Mburucuyá: 15.00 Mburucuyá vs. Invico

Cancha de Libertad: 14.00 Sacachispas vs. San Jorge y 16.00 Mandiyú vs. Sportivo.

Cancha de Sportivo Corrientes: 14.00 Dep. Empedrado vs. San Marcos y 16.00 Rivadavia vs. Lipton.

Libres: Quilmes (zona A) y Ferroviario (zona B).