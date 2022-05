Ricardo Colombi puso plazo de un mes para aprobar la paridad de género

El exgobernador de Corrientes y senador provincial aseguró que en 30 días la ley de paridad de género será sancionada. En cuanto a las elecciones nacionales destacó que “en octubre a más tardar tenemos que perfilar un candidato”, y sobre la posibilidad de que el mandatario provincial Gustavo Valdés se postule para al presidente de la Nación indicó que “puede ser, depende de lo que él quiera hacer”, mientras que sobre su futuro, luego que finalice su mandato en la Cámara Alta dijo que “falta todavía, no hay que apurarse”.

Paridad

Sobre el tratamiento del proyecto de paridad de género en el ámbito legislativo, que fue girado por Diputados al Senado, el exgobernador y senador provincial Ricardo Colombi, en diálogo con El Litoral indicó que “se va a comenzar el análisis y creo que en un mes más se va a aprobar la ley”.

Considerando el proyecto que presentó, pero que se extiende a los tres Poderes del Estado, sobre el expediente que lograra ser sancionado, dijo que “hay dos proyectos. Se verá cómo se analizan. Lo importante es avanzar en la cuestión de fondo para que a fines de mayo o en la primera quincena de junio se pueda aprobar la ley”.

Cabe recordar que el justicialismo apunta a sumar a senadores radicales para avanzar con una norma integral que contemple la paridad en los tres Poderes del Estado, o por lo menos que se modifique el mecanismo de sustitución que es por corrimiento de lista.

UCR

Tras las elecciones convocadas por el radicalismo para renovar sus autoridades partidarias, donde primó el consenso y solo fueron a las urnas en tres localidades: Chavarría, 9 de Julio y Riachuelo, Colombi estimó que “en 15 días estarían asumiendo las autoridades partidarias, luego de que la Junta Electoral partidaria termine con todos los papeles y luego lo harán los presidentes de comités departamentales”.

En cuanto a las elecciones presidenciales 2023, el exgobernador de Corrientes expresó que “se van acortando los plazos. En octubre a más tardar tenemos que perfilar un candidato. Tenemos que ir a las elecciones Paso, si es que se hacen, con Juntos por el Cambio y con candidato definido”.

Consultado sobre la posibilidad de que el mandatario provincial Gustavo Valdés pueda ser uno de los candidatos, dijo que “puede ser, depende de lo que él quiera hacer”.

Mientras que sobre el diputado nacional Javier Milei, considerado como el fantasma de Juntos por el Cambio, ya que podría arrebatarle votos a la alianza, dijo que “es producto del electorado de la Capital Federal, que es un electorado muy especial. Yo lo limito a esa ciudad”.

Considerando que el año que viene en Corrientes se renuevan legisladores provinciales y nacionales, sobre su futuro, ya que el año que viene finaliza su mandato como senador provincial, Colombi dijo que “falta todavía, no hay que apurarse”.

Nación

Por otra parte, sobre el rumbo del Gobierno nacional indicó que “todo a contramarcha. Se da lo que se dio en la década del 70: Cámpora al gobierno, Perón al poder, lo que hoy sería: Alberto Fernández al gobierno y Cristina Fernández al poder. No hay credibilidad, seriedad y responsabilidad hacia adentro y hacia afuera. No hay inversiones, se modifican las reglas de juego constantemente. Estamos como estamos porque no hay quien gobierne” y agregó que “decía días atrás que puede haber candidatos para ganar una elección, pero no para gobernar y esto es un claro ejemplo”.

Consultado sobre si Corrientes es discriminada por Nación dijo que “si hacemos una comparación, no de ahora, sino desde siempre, inclusive con los gobiernos anteriores, más allá de que por ahí nos dieron algunas obras que veníamos muy atrás y sobre todo en el gobierno de Macri, hoy sí, indudablemente, si se analiza la cantidad de viviendas que licitan al resto de las provincias, los recursos, los programas, los fondos que bajan, Corrientes no es considerada de la misma forma, con igualdad y equidad que el resto”.