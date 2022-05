Boca Unidos le rescindió el contrato a Frutos, el jugador que chocó borracho

El futbolista Rodrigo Lorenzo Frutos Britos dejó de pertenecer ayer al plantel de Boca Unidos. El club informó que el jugador paraguayo, próximo a cumplir 33 años, llegó a un acuerdo con la institución para rescindir su contrato.

Si bien el delantero no tuvo la oportunidad de asentarse como titular, su salida de la entidad correntina se dio por un hecho extrafutbolístico que tomó estado público en la mañana del domingo.

Frutos fue protagonista de un siniestro vial en el centro de la ciudad, cuando la camioneta que conducía chocó con un remis. El paraguayo, que estaba vestido con la ropa del club correntino, se dirigía a la práctica matinal de los integrantes del plantel que no habían sido citados para jugar en Formosa.

A los pocos minutos del hecho trascendió que el test de alcoholemia que se le practicó al futbolista dio positivo. La situación generó el malestar de la dirigencia, y ayer se llegó a un acuerdo para rescindir el vínculo.

El paraguayo, que llegó un par de días antes del comienzo del torneo Federal A, jugó un solo partido de titular, ingresó desde el banco en otros cinco, y no vio acción en otros dos encuentros. En la práctica del martes pasado entre los suplentes de Boca Unidos y For Ever, marcó de penal el único gol del encuentro.

Mientras en Boca Unidos se espera por estos días la llegada de algunas incorporaciones, a raíz de la “ventana” que habilitó el Consejo Federal para la categoría, Frutos, el último en llegar antes del inicio del campeonato, resulta ser que es el primero en marcharse.