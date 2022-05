Cristina dio otro impacto sobre Alberto, que hizo un gesto de paz

Mientras el presidente de la Nación intentó ayer hacer un gesto de paz en la puja interna del Gobierno, Cristina Kirchner rompió el silencio en Chaco luego de su última alocución en EuroLat y emitió un encendido discurso para repasar la actualidad económica, social y política de la Argentina, que incluyó la pelea que vive el Frente de Todos. “No le estamos haciendo honor a tanta confianza que depositaron en nosotros”, dijo la titular del Senado.

Desde el escenario de la Universidad Nacional de Chaco Austral, la vicepresidenta volvió a embestir contra Alberto Fernández, con quien consideró que no puede tener una “disputa de poder” porque “no representa ninguna fuerza política”.

Sin embargo, haciendo alusión a la etimología de las palabras, la vicepresidenta intentó desestimar los análisis que marcan que la cúpula del Ejecutivo está enfrentada: “Es obvio que la vice es parte del Ejecutivo. Frente a eso, los medios de comunicación lo presentan como una pelea. Me gusta mucho la etimología de las palabras porque cada palabra tiene un simbolismo. Pelea: gente que se agrede físicamente o practica deporte bajo ese término. ¿Qué es pelea? Se están pegando, golpeando o hay posibilidad de que haya algo bueno en una pelea. Yo no le pegue a nadie y nadie me pegó. Lo que está pasando en el Poder Ejecutivo pelea no es”.

Y continuó: “¿Qué otra cosa podemos estar haciendo? Vamos por debate: me faltan los anteojos y todo para un programa. Pelea es nombre femenino, debate es masculino. No creo en las casualidades y menos con cierta gente y cierta prensa. ¿Qué dice el debate? Discusión en el que dos o más personas opinan sobre uno y más temas donde cada uno expresa su idea y defiende sus intereses. Debate político. Bingo. Es esto”.

“Cuando dicen que está enojada, no habla, no hace esto, es mala… La verdad es que tengo muchos defectos, pero nunca decido las cosas a través de mis hormonas, sino a través de mis neuronas. Muchos dirigentes de todos los colores y partidos dicen que las mujeres somos histéricas y hormonales, ellos son los que se pelean para ver quién se sienta adelante o atrás. No, yo siempre he decidido de esa manera”, sentenció ante el aplauso de la militancia que la escuchaba.

Alberto en el sur

El presidente Alberto Fernández llamó ayer desde Ushuaia a mirar hacia “el futuro”, pidió que “nadie desuna” a los argentinos y se pronunció por dejar de lado a las “voces del desánimo” para seguir apostando a la “Argentina que produce y da trabajo”.

Unidos, trabajando juntos. Trabajar juntos y unidos rinde sus frutos. Si al trabajo de todos ustedes sumamos el del Gobierno nacional, va a ser mucho mejor y todo mucho más fácil”, también pronunció el titular del Ejecutivo.

