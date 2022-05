Nde Ramirez pintó de sensaciones litoraleñas la Casa de las Culturas

Bruno Ariel Gimenez

“Bienvenidos a Villa Jardín, donde nadie se enoja” decía el cartel, en pantalla gigante, detrás del escenario del auditorio de la Casa de las Culturas en la vecina ciudad de Resistencia, el viernes pasado. No solo que no te hace enojar Nde Ramirez, también te interpela, y constantemente. Llena de los colores y sonidos que se pueden encontrar en un típico barrio de esta región del país. En sus patios o en sus piezas. En plazas o galpones. Y el auditorio chaqueño no fue la excepción.

Desde el comienzo del show, la banda, integrada en esta oportunidad por Eduardo Karothy, intervenciones escénicas; Albano Caballero, bajo; Baltazar Ramirez, batería electrónica, cajón e intervenciones escénicas; Raúl Gómez, conga, bombo e instrumentos de percusión; Marcos Nde Ramirez, guitarra y voz, plantaron bandera: “Soy del monte formoseño”, con la intro y “Preso del chiste”.

En esta propuesta que mezcla rock, folclore, comic y cultura guaraní, hizo su debut Baltazar Ramirez, que además de hacerse cargo de la batería electrónica, tuvo diálogos personales y musicales en el escenario con Marcos. Así como en “Hermano puto”, donde los formoseños reversionan al tema de Tomi Lebrero en autoría con Alex Musatov. “Hay que estar atentos a la homofobia que se vive en estos tiempos”, pidió desde el escenario el guitarrista y cantante formoseño.

En el rescate necesario y el revisionismo del cancionero popular la banda interpretó “Mala reputación” del español Paco Ibañez. “Que la música militar, nunca me supo levantar”, grita Marcos desde las tablas chaqueñas.

Aquí fue el momento del ingreso de Eduardo Karothy, vestido de Papá Noel y pidiendo perdón por llegar tarde, ya que recién había terminado de entregar los regalos.

Promediando la jornada y con un sala cautivada y siguiendo entretenidamente el show, con aplausos varios, los Nde Ramirez le hicieron honor a un fruto que pulula en esta región del planeta: el mango. “Valoremos a los mangos”, suplicó esta vez Baltazar al frente del escenario, muy cerca del público, tal vez queriendo encontrar la fruta cerca de la platea.

Entre tantas influencias con que cuenta la agrupación formoseña, con más de 16 años de trayectoria, está indudablemente el chamamé, pero al fiel estilo Nde Ramirez. Así sonó “Mr. Chamamé”.

Después llegó el turno de “El Chiche”, donde Karothy exhibió su capacidad de ser un frontman escénico relatando situaciones deformes. Y “Mucho uniforme”, donde Marcos vuelve al centro de la escena para cantar: “mucho uniforme, poco cerebro”.

Ya sobre el final de la atractiva velada en el recinto chaqueño y que sirvió como menú de entrada a la posterior presentación de Rima con tu vieja remera (grupo chaqueño que tocó las canciones que forman parte de su próximo trabajo discográfico y que recorrió su repertorio clásico que se destaca por su sonido funkero), los formoseños realizaron una interpretación libre de su propia pieza “Que ta te pasa donde Papá Noel” (Eduardo Karothy) le rindió homenaje a Chaco nombrando lugares, personajes o clubes de fútbol de la ciudad y de la provincia. O hasta mencionando la visita de la vicepresidenta de la Nación.

Y en el final, el grupo invitó al rapero local Soba para cerrar con “Tus llamados” y poner fin a otra parada más del tour. Anoche estuvieron en Rosario y seguirán por Santa Fe, el 11 de junio.

Da para seguir sacando boletos psicofolks.