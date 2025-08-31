¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Elecciones 2025 Incendio en Corrientes Monte Caseros
ALBERTO BRISCO

Por El Litoral

Domingo, 31 de agosto de 2025 a las 00:00

ALBERTO BRISCO

Q.E.P.D.

Falleció el 29/08/2025. Ramón, Dulce María Toma Díaz Ulloque Y Juan Luis Blinda, participan su fallecimiento. Piden oraciones en su memoria.  c/414

JULIO ALBERTO BRISCO

Q.E.P.D.

Falleció el 29/08/2025. Dr. Roberto Santiago Gil Iglesia, participan de su fallecimiento y acompañan en tan triste momento y elevan oraciones. c/415

DR. ALBERTO BRISCO

Q.E.P.D.

Falleció el 29/08/2025. Marta Tarabini, Griselda Diaz Colodrero, María del Carmen Vellán, Cristina Figuerero, Diana Casco, María Sergia Foutel y Norma Sosa, participan con pesar su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a su querida amiga Marly, e este momento de dolor. Que brille para él la luz que no tiene fin. c/416

ALBERTO BRISCO

Q.E.P.D.

Falleció el 29/08/2025. Mario R. Branca y Mercedes R. Scaramellini Guerrero, participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. c/417

