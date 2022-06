El 64% de la población trans no terminó los estudios obligatorios en Corrientes

“¿Posee estudios obligatorios finalizados?” fue la consulta que el personal de la Dirección de Estadísticas y Censos de Corrientes realizó en los aglomerados de Capital, Goya, Ituzaingó y Paso de los Libres el año pasado. Según el organismo provincial, un 64% de la población transgénero no completó su recorrido por el sistema educativo.

Para el análisis estadístico, tuvieron en cuenta la finalización de estudios secundarios como obligatorios. Observaron que a nivel general de los aglomerados, 68 de cada 100 personas mayores de 18 años ha finalizado dichos estudios.

Sin embargo, en la población trans, este indicador se encuentra en 36 de cada 100 personas, según el informe provincial publicado ayer.

Estos datos corresponden a todo el año 2021, en base a la información relevada en la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) en los aglomerados de la ciudad de Corrientes, Goya, Curuzú Cuatiá, Ituzaingó y Paso de los Libres: las localidades con mayor población urbana de esta provincia.

Desde el cuarto trimestre de 2020, la encuesta releva, además del sexo de las personas encuestadas, su identidad de género. La inclusión de esta pregunta es el resultado de un trabajo de capacitación del personal de la Dirección de Estadísticas y Censos con la Asociación Civil 100% Diversidad y Derechos.

Además, revelaron la semana pasada que un 61,01% de la población transgénero se encuentra inactiva en el mercado de trabajo de Corrientes.

Detallaron que de todas las personas transgénero inactivas en el mercado laboral de la provincia, el 80,9% no puede trabajar por razones personales. En tanto que el 19,1% no desea o no quiere tener un empleo.

(IB)