Murió un hombre tras un choque frontal sobre una ruta de Corrientes

Una nueva tragedia vial se produjo en la tarde de este miércoles sobre la Ruta Nacional 12, a la altura del paraje Zorzalito, a pocos kilómetros al Sur de la ciudad de Goya.



Por causas que son materia de investigación chocaron de manera frontal un camión y un automóvil, cuyo conductor, identificado como Guillermo Villagra de 52 años domiciliado en Goya murió en el acto, según publicó el periodista local Juan Cruz Velazquez. A raíz del fuerte impacto, el conductor quedó atrapado entre los hierros retorcidos, siendo necesaria la intervención de Bomberos Voluntarios de Goya, junto a personal policial y del área de salud.

El menor de los rodados fue un Ford Fiesta Max, el cual circulaba de Norte a Sur cuando colisionó de frente con un Scania modelo Higline con acoplado térmico.Interviene fiscalía en turno de Goya y la Comisaría Primera de esa ciudad.