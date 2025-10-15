Muerte de Camila González: el crudo relato del abogado de Caccio sobre cómo se desató la tragedia

Este miércoles habló el abogado de Lionel Caccio, implicado y detenido por la muerte de Camila González, quien cayó al vacío desde el balcón de un edificio céntrico de la ciudad de Corrientes el pasado viernes.

Se trata de Facundo Leguizamón, quien reconoció que “las autoridades judiciales se lo están tomando muy en serio, como también esta defensa y la querella en que se esclarezca a fondo lo que ocurrió el pasado viernes en el edificio de calle San Martín”.

“Él está absolutamente predispuesto a que esto se aclare”, dijo y agregó que “prestó declaración espontánea ante la Policía, contó como habrían ocurrido los hechos, según su versión”. Además, aclaró que se presentó ante la Fiscalía y “contestó todas las preguntas que se les formuló”.

Leguizamón destacó la colaboración de su defendido: “Él entregó voluntariamente a la Policía sus teléfonos y además brindó las claves, lo cual no es un dato menor”.

Declaración del menor y prisión preventiva

El defensor del acusado agregó que “en modo general”, la declaración en Cámara Gesell del menor presente en el hecho, “coincide plenamente con los dichos que brindara nuestro defendido a la Fiscalía y antes a la Policía”.

Leguizamón hizo referencia la prisión preventiva de su defendido, la cual fue solicitada por la Fiscalía el martes. “Nosotros dimos una explicación de como se venía comportando Lionel, pero también entendimos que dada la gravedad de lo que se está investigando, correspondía una prisión preventiva, pero menor, de 30 días”, dijo en declaraciones a radio Sudamericana.

Y continuó diciendo que “el Juez advirtió el comportamiento” y “al pedido de la fiscal de 90 días, lo redujo a 30”.

La versión de Caccio

El letrado fue consultado sobre la versión de su defendido, quien aquel día “decidió terminar una relación, Camila toma la decisión de salir corriendo hacia el balcón y se cuelga de la baranda”.

Leguizamón continuó relatando que “Lionel sale corriendo en auxilio de ella y la sujeta del brazo y le solicita al niño que lo ayude y en ese contexto, luego de varios minutos pidiendo auxilio, se termina cayendo del balcón”.

“Hay innumerable cantidad de testigos que corroboran esto, que nosotros oportunamente, en el transcurso de las próximas horas vamos a ofrecer a la Fiscalía”, dijo el abogado sobre esta versión.

Chats reales, pero no de la misma relación

En estos días tomaron relevancia las capturas de un chat que hacía referencia a una relación atravesada por violencia de género, los cuales fueron vinculados al vínculo que tenía González con Caccio.

Al respecto, Leguizamón llamó la atención y dijo que “son reales, pero no hacen referencia a la relación que tuvo con mi defendido” y aclaró que “eran de una relación que tuvo con un médico de nombre Alejandro, que vivía en Bahía Blanca y que era cirujano plástico”.

“Eso lógicamente genera un malestar y una confusión en la opinión pública innecesaria”, confirmando que los chats filtrados no corresponden a una conversación con Caccio.

“Esto se va a esclarecer, porque el teléfono de Camila también fue secuestrado. Se va a realizar una pericia”, pidiendo paciencia y prudencia en el uso de los datos.