Marruecos le ganó a Francia por penales y está en la final del Mundial Sub-20

Marruecos derrotó a Francia por penales en las semifinales y se metió en la gran definición de la Copa del Mundo Sub-20 que se disputa en Chile. El equipo africano, que nunca levantó este trofeo, intentará dar la vuelta olímpica el próximo fin de semana en Santiago, aunque en frente podría tener a nadie menos que a la Selección Argentina.

Tras los 90 minutos Francia y Marruecos terminaron empatados 1-1 y en los penales el resultado fue de 5-4 pára los africanos.

El 1-0 cayó en 32 minutos de juego, luego de que el árbitro del encuentro sancionara penal para Marruecos. El atacante Yassir Zabiri lo ejecutó con un zurdazo que se fue cruzado por demás, impactando en el palo. Sin embargo, el arquero francés Lisandru Olmeta voló para ese mismo lado y tras rebotar en el poste la pelota le pegó en la espalda, en una especie de carambola que terminó en gol de los africanos.

Marruecos desperdició chances claras para estirar la ventaja durante el final de la primera parte, aunque Francia también tuvo la suya. Sin embargo, el 1-0 duró hasta los 59 minutos de juego, cuando el conjunto francés, que salió a jugar el complemento con todo, armó una gran jugada hilvanando pases que terminó con la definición de Lucas Michel para poner el 1-1.

La situación más atípica se vio con los arqueros del conjunto africano como protagonistas. Es que los tres saltaron a la cancha en este encuentro. Y el último se calzó el traje de salvador.

Los tres arqueros que usó Marruecos

El titular Yanis Benchaouch Marty se lesionó en el segundo tiempo y debió ser reemplazado por Ibrahim Gomis cuando iban 19 minutos. El número 12 completó todo ese período y casi todo el alargue. Casi, porque en el quinto minuto adicional de ese segmento, el DT Mohamed Ouahbi decidió reemplazarlo para colocar a Abdelhakim El Mesbahi, con la camiseta 16. Minutos antes, en otra curiosidad, el entrenador había metido tres cambios con los jugadores de campo para la tanda de penales.

Finalmente, en la tanda de penales, El Mesbahi le atajó el disparo a Djylian N'Guessan y metió a Marruecos en el partido decisivo.

¿Cuándo y dónde es la final del Mundial Sub 20?

El encuentro decisivo se disputará este domingo 19 de octubre a las 20.00hs en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos ubicado en Santiago de Chile.

¿Por dónde se puede ver la gran final del Mundial Sub 20?

El partido decisivo se podrá ver en vivo a través de la señales de DSports y Telefe.

(Con información de Olé)