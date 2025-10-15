Productor denunció que le mataron diez vacas en la costa del Río Uruguay

Un nuevo ataque delictivo de bandas armadas de cuatreros sacudió a los ganaderos correntinos de la costa fronteriza del Río Uruguay, esta vez en el paraje Torrent, donde mataron a balazos a diez animales vacunos e hirieron a otros dos.

Si bien trascendió en las últimas horas, el lamentable hecho se habría registrado en la madrugada del domingo en el establecimiento "Las Teres", ubicado a 60 kilómetros al Sur de Santo Tomé.

El dueño de la hacienda durante una recorrida matinal se encontró la angustiante escena de un tendal de vacas muertas a balazos, entre las malezas y cañadas.El establecimiento rural, arrendado a un pequeño productor, se encuentra ubicado sobre las márgenes del río Uruguay, curso de aguas internacionales que parece no ser una barrera para las bandas que operan en la zona.

Aseguran que los autores son grupos delictivos que provienen del Brasil.Las autoridades locales y provinciales están trabajando para dar con los responsables y frenar este tipo de delitos que afectan a la industria ganadera de la región.