Fijaron fecha para el juicio oral por el crimen del hijo del exjefe de Policía

El próximo jueves 20 de noviembre a las 8 iniciará el juicio oral contra el oficial de Policía David Medina, acusado de asesinar a balazos con su arma reglamentaria a Alfredo Molina (31) y de balear a Bárbara Romero (28), quien sobrevivió de manera milagrosa, en un hecho ocurrido en abril del 2024 en la localidad de San Cosme.

El fallecido era hijo de quien por entonces era jefe de la Policía de Corrientes, comisario general (R) Alberto Arnaldo Molina.

El primer debate fijado por la Oficina Judicial está programado para el jueves 20 de noviembre a las 8, donde se iniciarán las audiencias donde desfilarán distintos testigos propuestos por las partes y se recrearán las evidencias reunidas en torno al impactante hecho que conmocionó a la sociedad.

La segunda jornada de juicio será el miércoles 26 de noviembre a las 10.30; la tercera será el jueves 27 a las 8, seguirá el lunes 1 de diciembre a las 10.30, para finalizar el martes 2 de diciembre a las 10.30 cuando está previsto que se conozca la sentencia.

Los trágicos acontecimientos sucedieron durante la madrugada del 13 de abril en el domicilio de la oficial Romero, en el barrio Rincón Florido de San Cosme, cuando Molina y la mujer dialogaban.

En ese momento llegó Medina y atacó a balazos a los dos, según estableció la investigación que estuvo a cargo de la fiscal Lucrecia Troia Quirch. El hijo del exjefe de la Policía falleció por las heridas de bala y Romero terminó internada durante varias semanas. En la actualidad aún padece de las secuelas de las lesiones.

