MMA en Corrientes: 15 combates confirmados para la Batalla del Puente 2025

La Batalla del Puente 2025 tendrá su segunda noche el próximo sábado 1 de noviembre, desde las 21, el Club Córdoba de la ciudad de Corrientes.

Serán 15 combates en total, con peleas profesionales, semiprofesionales y amateurs de MMA y kickboxing, que pondrán a prueba el talento y la resistencia de los mejores luchadores de la región.

En el combate principal, el correntino Juanjo Ibáñez defenderá su cinturón ante el santafesino Jesús “Mapache” Ru, en una pelea que promete emociones fuertes. En el semifondo, Pablo “El Niño” Flores se enfrentará a Elías Ru, hermano de Jesús, por un título vacante.

Además, la correntina Valeria “Foxi” Ibáñez volverá a subirse a la jaula para defender su cinturón ante Katherine “La 22” Mansilla, en otro duelo imperdible.

La velada también contará con figuras como “Chucky” Olmedo, Emanuel Báez, Ariel González, Angel Báez, Matías Campoano, Matías Cáceres, Alejandro Encinas, Luciano Acevedo, Iván Casco y Enzo Galeano, entre otros.

Con una producción impecable y combates que combinan técnica, fuerza y espectáculo, la Batalla del Puente 2025 reafirma su lugar como el evento más convocante del MMA en el litoral argentino.