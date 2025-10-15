Fue sorprendido con bochas de cocaína y quedó detenido

La Policía de Corrientes informó este miércoles que detuvieron a un joven y secuestraron bochas de cocaína tras un operativo de control en la localidad correntina de Paso de la Patria.

El procedimiento se concretó en inmediaciones de Avenida Prefectura Naval Argentina y Ruta Provincial N°98.

Allí, los uniformados identificaron a un hombre mayor de edad que se encontraba en actitud sospechosa y durante la requisa, detectaron varios envoltorios con una sustancia similar a cocaína, por lo que solicitaron la intervención de la División de Drogas Peligrosas de Ensenada Grande.

Tras realizar el test orientativo, la prueba arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total superior a 3 gramos.

Ante esta situación, el personal procedió al secuestro de la droga y otros elementos de interés, además de la demora del joven, quien fue trasladado junto a lo incautado a la dependencia policial.

Todo lo actuado quedó a disposición de las autoridades judiciales en turno, mientras se continúan las diligencias de rigor en el marco de la investigación.