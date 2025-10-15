¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Boca Juniors lluvias en Corrientes Selección Argentina
CORRIENTES

Valdés anunció el cronograma de pago del plus de refuerzo para trabajadores estatales

El anuncio se realizó a través de sus redes sociales y aplica tanto para trabajadores activos y pasivos.

Por El Litoral

Miércoles, 15 de octubre de 2025 a las 08:04

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, anunció este miércoles el cronograma del Plus de Refuerzo correspondiente al mes de octubre. Los pagos iniciarán el viernes 17 y se extenderá hasta el jueves 23.

A través de su cuenta de X (@gustavovaldesok) el mandatario provincial  informó sobre el cronograma para trabajadores provinciales activos y jubilados que se organiza de la siguiente manera:

  • Viernes 17: 0 y 1
  • Lunes 20: 2 y 3*
  • Martes 21: 4 y 5
  • Miércoles 22: 6 y 7
  • Jueves 23: 8 y 9

* Disponible por cajeros, sábado 18.

