Valdés anunció el cronograma de pago del plus de refuerzo para trabajadores estatales

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, anunció este miércoles el cronograma del Plus de Refuerzo correspondiente al mes de octubre. Los pagos iniciarán el viernes 17 y se extenderá hasta el jueves 23.

A través de su cuenta de X (@gustavovaldesok) el mandatario provincial informó sobre el cronograma para trabajadores provinciales activos y jubilados que se organiza de la siguiente manera:

Viernes 17: 0 y 1

Lunes 20: 2 y 3 *

Martes 21: 4 y 5

Miércoles 22: 6 y 7

Jueves 23: 8 y 9

* Disponible por cajeros, sábado 18.