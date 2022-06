Jetter pidió incluir a remises y trasnporte escolares en el régimen de reintegros

La diputada nacional por Corrientes Ingrid Jetter pidió que se incluya a los remises y a los transportes escolares en el régimen de reintegros para la adquisición de automóviles que prestan servicio de taxis.

Durante el tratamiento del proyecto en la sesión de la Cámara de Diputados, luego de aclarar que iban a acompañar el proyecto, la legisladora por Corrientes expresó: “Vamos a acompañar porque es una baja de impuesto y ese es el compromiso que nosotros asumimos”.

“Personalmente lo planteé en la Comisión y recibí muchísimas adhesiones, incluso de diputados del Frente de Todos provenientes del interior, porque en el interior no hay tantos taxis”, siguió y agregó que “nosotros pedimos que se incluya a los remises y a los transportes escolares”.

“Los transportes escolares fueron los más perjudicados por la pandemia, en este Congreso se votó un subsidio especial que nunca les llegó. Muchísimos conductores de transportes escolares tuvieron que cambiar de rubro”, explicó.

Jetter ejemplificó su pedido con un cuadro sobre la cantidad de habilitaciones vehiculares de taxis y de remises de Corrientes durante el 2021. “El 11% de las habilitaciones son taxis, el 20% transporte de carga, 3/ 4% transporte escolar y 64,7% son remises, esto es en la ciudad Capital de Corrientes, imagínense en las ciudades del interior de cada provincia. Directamente no están incluídos los taxis, lamento decirles que no hay taxis y remises, me hubiera gustado y nos hubiera gustado a muchísimos legisladores del interior”.

En esa misma línea, Jetter apuntó a los impuestos que el argentino paga al adquirir un automóvil y dijo que en “Argentina tener un vehículo dejará de ser un lujo”, cerró.

Finalmente, el proyecto que establece beneficios impositivos transitorios para la adquisición de vehículos 0 km de origen nacional para propietarios de licencias de taxis fue aprobado en la Cámara de Diputados de la Nación.