Larreta se manifestó en contra de la suspensión de las Primarias

El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, criticó a quienes intentan cancelar las elecciones Primarias y aseguró que en Caba habrá Paso. “No se pueden cambiar las reglas de juego electorales para la próxima elección”, enfatizó ayer al encabezar un acto donde anunció que se adelanta el inicio del ciclo lectivo 2023.

“No se pueden cambiar las reglas de juego electorales a conveniencia del gobernante de turno, esto es válido para lo nacional, la Ciudad y para cualquier provincia Argentina”, afirmó el jefe de gobierno porteño y cuestionó la reforma del Código Electoral impulsada por el gobernador sanjuanino Sergio Uñac. Aunque desde el oficialismo niega categóricamente que busque eliminar las Paso, desde la oposición siguen con preocupación esta posibilidad. “Cuestionamos y criticando también que lo hubiera en Chubut”, añadió Larreta.

El jefe de Gobierno porteño cuestionó además “mil días sin un plan y sin un rumbo” del Gobierno nacional desde su asunción hasta hoy.

“Cien por ciento de inflación, arriba de 40 % de pobreza, un país que no aumenta su inversión, no aumenta sus exportaciones, que no crea trabajo. Un país con una política internacional muy errática: amigos de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Un país que ha perdido muchísimos días de clases, sobre todo el año pasado, empezando por la Provincia de Buenos Aires. Un país con núcleos de inseguridad extremos como Rosario, el Conurbano, lo que está pasando en el sur. Mil días sin un plan, sin un rumbo y sin saber a dónde vamos”, señaló.

