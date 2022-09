Intento de magnicidio: Bullrich justificó por qué no repudió el ataque

La “mesaza” de la noche del sábado de Mirtha Legrand tuvo un momento tenso, cuando una de las invitadas, Patricia Bullrich, habló sobre el atentado a Cristina Fernández. Así fue como la presidenta del PRO respondió a las críticas en su contra por no repudiar el hecho: “No me vengan a decir que si no uso determinada palabra no estoy repudiando”, disparó al aire, tras la chicana de la conductora.

Mientras Luis Majul, uno de los invitados, sacó el tema del repudio de políticos, periodistas y dirigentes sobre el ataque a la Vicepresidenta, Mirtha Legrand aprovechó para arrinconar a Bullrich y hacerla hablar del tema, por el cual recibió muchas críticas. “Hay alguien que no repudió mucho”, deslizó la conductora, que puso en el centro del debate a la exministra de Seguridad.

De este modo, Patricia Bullrich salió al cruce y respondió: “A mí no me gusta que me quieran obligar, como si fueran una policía de la palabra, a decir determinada palabra. Yo dije que frente a un hecho de terrible gravedad, estoy siempre contra la violencia y a favor del imperio de la ley. Pero no me gusta que me vengan a decir que si no uso determinada palabra no estoy repudiando”, se defendió, ante la atenta mirada de la “mesaza”.

(EN)