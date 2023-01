Lali Espósito reveló cómo se sintió antes de cantar el himno en la final del Mundial

Lali Espósito fue la figura elegida para entonar las estrofas del himno nacional en la final de la Copa del Mundo entre Argentina y Francia en el estadio Lusail de Qatar.

Lo cierto es que en una entrevista para el ciclo español El hormiguero, la cantante sorprendió al relatar en detalle el calvario que vivió desde que se enteró que tendría esa responsabilidad.

"Para mi fue un calvario todo. Yo estaba de jarana en Qatar, estaba de paseo, disfrutando todo y tenía la voz rota porque había estado de fiesta el día anterior. Cuando me llama Pepo y me dice que me querían para cantar el himno, me puse a llorar. Le dije que no podía, que no tenía talento, que no era digna de semejante oportunidad", se sinceró Lali Espósito.

Y aclaró: "Pasé muchos nervios en la previa. A las 6 de la tarde estaba corriendo al shopping buscando algo qué ponerme porque no tenía nada. Todo me quedaba largo, lloraba en los probadores y pensé seriamente en cantar desnuda... hasta que compré el vestido a última hora".

"El tono del himno es muy bajo para una mujer y yo desde allá, pidiendo a mis productores una versión con dos tonos arriba. En la prueba me ponen la versión que no era en el tono que había elegido, yo intentando explicar, no me dejaban ensayar otra vez y yo me fui al camarín rezando que me pusieron el track que tenían que poner", explicó la popular artista.

Y cerró: "Sinceramente salí sin saber qué música me iban a poner. Pensé en mis padres, mis amigos y me dije: "ya fue, lo canto con el corazón". Por suerte, salió todo bien".

