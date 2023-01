Los motivos por los que Rodrigo De Paul no fue a la fiesta de cumpleaños de su hija

Camila Homs celebró el cumpleaños número 4 de su hija Francesca con una impresionante fiesta temática al aire libre inspirada en princesas de Disney y con pileta incluida. A través de sus redes sociales, la modelo compartió imágenes del festejo y a algunos les llamó la atención la ausencia de Rodrigo de Paul.

Pese a la delicada situación personal que pasa la modelo, se encargó de que la pequeña Francesca fuera protagonista en una gran fiesta junto a sus amigos y familiares.

Ambas lucieron estampados de flores y posaron junto a la decoración que incluyó globos naranjas, rosas, amarillos y celestes, temática de la película “Encanto”, una torta de varios pisos, un pelotero y un mini puesto de helados.

Pese al gran evento, De Paul - que está disputando la Liga de España - decidió quedarse en Madrid junto a a su actual novia, Tini Stoessel.

Cierto es que el futbolista mantiene un conflicto legal con su ex pareja tras denunciarla por “amenazas y hostigamiento” luego de que ella le mandara mensajes relacionados a Tini Stoessel.

En ese marco, era muy poco probable que De Paul asistiera a la fiesta de cumpleaños de su hija organizada por Homs.

"Camila le hizo un cumpleaños de Disney. En redes sociales preguntaron si la familia de Rodrigo de Paul había participado del cumpleaños, porque entre las dos familias hay un escándalo legal muy grande", informó Pampito en Intrusos, y continuó: "En el cumple estuvo presente el papá, el hermano y la mamá de Rodrigo".

"Camila hizo unos posteos súper emotivos. Incluso se emocionó por el cumple de su hija. Rodrigo De Paul no comentó absolutamente sobre el cumple de Francesca. A lo mejor la saludó en privado", agregó el panelista.

Guido Záffora compartió lo que escuchó del entorno del jugador: "Lo que me contaron fue que tuvo contacto todo el día. Él no pudo estar por cuestiones laborales", expuso, y agregó: "A mí me dicen que Rodrigo habla todos los días con sus dos hijos. Él quería venir a Argentina y estar cerca de Francesca, pero tiene que trabajar".

