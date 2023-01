Cuarta noche con auditorio reducido,  música de excelencia y transmisión nacional  

@veroechezarraga

Con Marcelo Iribarne en la conducción, el lunes La Fiesta Nacional del Chamamé tuvo los ojos del país gracias a la transmisión de la TV pública durante toda la noche. Sin embargo, la grilla elegida para la ocasión fue la menos taquillera desde que comenzó la edición 2023, situación que se evidenció en un Anfiteatro menos poblado de lo habitual. El número más fuerte llegó en el horario central cuando el Chango Spasiuk ingresó a escena con su propuesta Taco y Suela que, más que un show musical fue un viaje sensorial con sonidos que transportaron al público a distintos lugares y tiempos. Los espectáculos paraguayos coparon la parada, y Pedro Ríos demostró que, el chico de La Voz Argentina, está más vigente que nunca pese a que le toco cantar bien entrada la madrugada con un auditorio raquítico.

No hace falta mucha ciencia para saber que el diseño de una grilla es fundamental a la hora de garantizar la taquilla de los espectáculos, y mucho más si se trata de un festival donde existe la posibilidad de mixturar artistas convocantes con otros en proceso de crecimiento. Durante las tres primeras noches de la Fiesta Nacional del Chamamé, el diseño fue bastante armónico con dos o tres propuestas fuertes bien distribuidas a lo largo de la velada, a las que se le sumaron shows nuevos, algunos buenos y otros no tanto, y artistas emergentes. Pero esto no pasó el lunes cuando el único convocante de la grilla fue el acordeonista misionero Chango Spasiuk. Y el dato más importante tiene que ver con el hecho de que no fue una noche cualquiera, sino que fue la fecha elegida por la televisión pública para mostrar al país (durante toda la transmisión) lo que es la fiesta chamamecera de Corrientes.

Pero más allá de este inconveniente, hubo buenas propuestas a cargo de artistas que todavía no están en la lista de los que llenan el predio con solo anunciarlos, como es el caso de Ofelia Leiva, Teresa Parodi, Los de Imaguaré, Los Alonsitos, el Bocha Sheridan o Mario Bofill entre otros.

El Chango Spasiuk sí es un artista convocante, pero convoca a un público específico, la masividad no es lo suyo. Los que van a un festival porque “está el Chango”, son seguidores de sonidos de excelencia, sonidos que elevan y que movilizan fibras porque eso es lo que logra el misionero en cada una de sus presentaciones y es lo que logró el lunes sobre el escenario Osvaldo Sosa Cordero. Pero el artista no estuvo solo, además de la banda que siempre lo acompaña de manera impecable participaron varios músicos jóvenes, (de menos de 30 años) en una propuesta titulada “Taco y Suela”.

“Hace tiempo que quería convocar a estos jóvenes y compartir el amor que tenemos por este repertorio y, además, porque es un tiempo en que resulta difícil para los artistas nuevos hacer su propio camino. Ellos están haciendo su propio camino y es bueno encontrarnos entre todos porque eso te da energía, te da fuerza”, dijo Spasiuk y agregó: “A mi me hubiese gustado cuando tenía 20 años que me inviten mis referentes, y de alguna manera soy referente para ellos, entonces yo hago lo que me hubiese gustado que hagan conmigo, que me inviten, compartir música y crear música. Eso es Taco y Suela”.

Guarania

El apoyo paraguayo fue fundamental para que el chamamé fuera reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco y ahora es la Guaranía (genero musical del vecino país) la que busca el mismo reconocimiento. La Fiesta Nacional del Chamamé pretende dar impulso a esa postulación y quizás por eso el lunes fueron varios los números paraguayos que estuvieron en la fiesta, incluso el Ballet Oficial realizó una presentación homenaje a ese género.

Susana Zaldivar estuvo entre las artistas elegidas para subir al Osvaldo Sosa Cordero. Con una voz exquisita y un repertorio bien clásico que incluyó temas como Plenilunio, Niña del Ñangaírí y Beatriz entre otros, su propuesta encendió el baile luego del viaje sensorial que había puesto el Chango Spasiuk minutos antes.

Otro de los números paraguayos que evidenció una gran calidad musical y voces soñadas, fue el que dio el grupo Las voces de Asunción, que brilló con un repertorio argentino paraguayo y temas como Plenilunio, Alma Guaraní y De allá Ité.

El chico de la voz

Pedro Ríos, el hijo de Pedro del Prado que cobró fama nacional hace unos años tras participar del programa La Voz Argentina, fue quizás lo mejor de la madrugada del lunes en la Fiesta Nacional del Chamamé. Con una banda que no escatimó en instrumentos y en atractivos arreglos, Pedro eligió cantar clásicos festivaleros como Niña del Ñangapirí, Posadeña Linda, y erizó la piel con su interpretación de Oración del Remanso. El cierre fue a pura fiesta con un enganchado de “Así se Baila el Chamamé”, “A Puerto Tirol” y “Todo el mundo a bailar”.

Entre los primeros y los últimos

También fue de la partida de la madrugada el acordeonista chaqueño Alan Guillén que ingresó a escena justo después de Pedro y si bien su presentación fue menos pretenciosa que la anterior, el artista sostuvo el nivel que venía manteniendo la fiesta con temas como “Ahí viene el Moncho”, “Nocaut González”, y, para los que se quedaron con ganas de seguir escuchando “Todo el Mundo a Bailar” del show anterior, el chaqueño lo repitió.

Jiannela Niwwoyda es una joven que desde hace años tiene nombre propio sobre el mayor escenario Chamamecero. El lunes su presentación fue de las primeras, y la potencia de su show levantó la energía del Cocomarola desde temprano.

Demir Hannah es una mujer trans que el año pasado cantó por primera vez en la Fiesta del Chamamé, invitada por Susy de Pompert. Este año la artista presentó su proyecto propio y lo estrenó el lunes sobre el escenario Osvaldo Sosa Cordero.

Para esta quinta noche chamamecera está prevista la presentación de Nahuel Penisi y además se esperaba la presencia de Juancito Guenaga, Luis Moulin y Belén Belcastro y Grupo Tupá entre otros.