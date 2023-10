Massa: “Prepárense para ver al desnudo las peores miserias de especuladores”

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, afirmó este jueves que se van a "empezar a ver las peores miserias" de los que "especulan contra el ahorro de los argentinos", al lanzar otra fuerte advertencia tras el aumento del dólar ilegal registrado esta semana, e insistió en que prefiere perder la elección pero "mandar presos a los que juegan con el ahorro".

"Prepárense para ver al denudo las peores miserias de aquellos argentinos que especulan contra el ahorro de otros argentinos. Prefiero perder las elecciones, pero quiero mandar presos a los que juegan con el ahorro de los argentinos", dijo Massa al encabezar la presentación de la propuesta electoral "Salud por la Patria", en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

"Ayer ya hubo 6 detenidos. Anoche hubo allanamientos muy positivos. Y prepárense, para mañana, prepárense para ver al denudo las peores miserias de aquellos argentinos que especulan contra el ahorro de otros argentinos", advirtió Massa al cerrar la jornada de salud pública en el Aula Magna de la facultad.

En esa línea, reiteró: "Desde mañana van a empezar a ver las peores miserias de argentinos que especulaban".

"No voy a parar hasta verlos presos. Voy a defender el ahorro de la gente. Voy a defender el sistema de salud y la educación pública. Creo en la Argentina", afirmó, y fue aplaudido de pie por el auditorio.

También enfatizó que "la eliminación del Impuesto a las Ganancias vino para quedarse en la Argentina".

"Ayer un equipo puso en duda que vayan a seguir respetando la eliminación del impuesto a las Ganancias si ganan. No van a tener ninguna chance de juntarnos una mayoría en el Congreso para eliminar una conquista de los trabajadores", sostuvo.

En ese sentido, el candidato de UxP remarcó: "La eliminación del Impuesto a las Ganancias vino para quedarse en la Argentina. Este mes ningún trabajador de la salud va a pagar impuesto a las Ganancias".

Durante el acto convocado por el senador nacional oficialista Pablo Yedlin, en el que Unión por la Patria presentó su programa en salud pública, Massa invitó a "plantar" a la salud pública como política de Estado, para "garantizar pisos mínimos de derechos", sostuvo.

Además, hizo referencia a los dos modelos de país para las elecciones del 22 de octubre: "El que proponen ellos (Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza), que implica que si no tenés tarjeta de crédito y no podés pagar, si no tenés una prepaga, no tenés salud.”