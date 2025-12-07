Racing eliminó a Boca y se metió en la final del Clausura

Racing dio el golpe en La Bombonera, venció a Boca Juniors 1 a 0 y se clasificó para disputar la final del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El único gol del partido lo marcó Adrián "Maravilla" Martínez a los 30 minutos del segundo tiempo. En la final del sábado 13 en Santiago del Estero, el equipo conducido por Gustavo Costas enfrentará al vencedor del encuentro que este lunes desde las 17 disputarán Gimnasia y Estudiantes de La Plata.

En un duelo intenso, sin espacios y parejo, el equipo que dirige Gustavo Costas fue el más insistente y encontró la única ventaja del juego con un centro de Gabriel Rojas a Maravilla Martínez, quien conectó de cabeza y envió la pelota al fondo del arco defendido por Agustín Marchesin.

Después de más de 10 partidos sin meter un gol, su peor sequía con la camiseta de Racing, Adrián Martínez saltó más alto que todos y le dio a la Academia el tanto del triunfo sobre a Boca.

La eliminación de Boca, que no tuvo ideas para quebrar el cerrojo de Racing, dejó a River Plate sin la posibilidad de jugar la Copa Libertadores 2026.