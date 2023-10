Fuerte descargo de Lucas Bertero contra Flor de la Ve sobre su salida de Intrusos

Luego de que en mayo del año pasado, Lucas Bertero quedará afuera del panel de Intrusos después de haber mantenido un fuerte cortocircuito con Flor de la Ve en vivo, el panelista hizo un fuerte descargo en las redes donde apuntó sin filtro contra la conductora.

“Un año y medio en silencio. A veces, hay que dejar que fluya y tarde o temprano, todo se sabe. ¿Creías que lo que me hiciste era gratis? No, no lo va a ser. Te metiste con el pan de mi hijo, y eso no se olvida jamás”, comenzó diciendo el panelista en un posteo que compartió en Instagram Stories.

“¿Hasta cuándo vamos a dejar que con un ‘poder berreta’ te dejen sin trabajo, te maltraten, te acosen? Llegará el día en que pueda hablar y contarles el verdadero motivo de mi salida de Intrusos. La gran verdad”, agregó, misterioso.

Por último, Bertero deslizó que, en algún momento, tomará el valor de contar su historia sobre por qué quedó afuera del programa de América: “Se armó una falsa excusa, pero la realidad fue otra. Pudiste dejarme en la calle, mandar a bajar notas mías y más cuestiones, pero jamás vas a poder sacarme la libertad. Jamás. Cuando esté preparado para hablar, todos van a saber quién sos definitivamente”.

(Fuente: Ciudad Magazine)