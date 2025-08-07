Intensa búsqueda de un menor de edad desaparecido en Corrientes

La Policía de Corrientes pide la colaboración de la comunidad para hallar a un menor de edad desaparecido en la capital correntina.

Se trata Félix Rubén Monge de 16 años, quien desapareció el miércoles, según la denuncia realizada en la Comisaría Primera de la Mujer y el Menor. En el caso tomó intervención la Fiscalía de Investigación de turno.

Félix responde a las siguientes características: 1,70 metros de estatura, tez morena, ojos de color marrón claro, cabellos cortos de color negro.

La última vez que fue visto, el menor llevaba puesto un pantalón buzo de color gris oscuro, zapatillas de color marrón y una campera de color celeste con líneas a los costados, de color naranja.

Quienes puedan aportar datos que ayuden a lograr encontrar a este menor, pueden acercarse ante la Comisaría Primera de la Mujer y el Menor o comunicarse al 3794-505110; o la dependencia más cercana a su domicilio y/o comunicarse al 911 en la Capital y 101 en el interior provincial.