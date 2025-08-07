San Juan recibe a tres pilotos correntinos

El autódromo sanjuanino de Villicum recibirá este fin de semana al Turismo Carretera 2000 y la Fórmula 3 Metropolitana. En la primera categoría estará presente Humberto Krujoski, mientras que en la segunda lo harán Benjamín Traverso e Iván Vilas.

La agenda competitiva en San Juan también incluye la presencia del Turismo Carretera, el TC Pista y la Fórmula 2 metropolitana.

En el Turismo Carretera 2000m Krujoski estará en competencia con en el auto preparado por la estructura Axion Energy Sport.

“Las expectativas son muy buenas por volver a este circuito por segunda vez en la temporada. Aquí debuté en esta categoría, un trazado muy lindo. Tenemos toda la información de la primera carrera y en estas semanas trabajamos en entender en qué podemos mejorar y por eso habrá unos cambios con los que vamos a ensayar en los entrenamientos” comentó el correntino.

“Soy optimista en poder realizar un buen papel porque tenemos el auto para hacerlo y durante el receso trabajamos mucho para esta nueva fecha”, agregó Krujoski.

El correntino viene que ser décimo en la competencia con invitados en el autódromo “Oscar y Juan Gálvez”, mientras que en la anterior competencia, en Termas de Río Hondo, abandonó en la primera final y terminó séptimo en la segunda.

La actividad del viernes en San Juan indica dos sesiones de entrenamientos. El sábado habrá otra tanda de práctica, se disputará la clasificación y la primera final (10 vueltas o 15 minutos) será desde las 15.28. Mientras que el domingo 10, a las 10, será la segunda final (20 vueltas o 30 minutos).

Fórmula 3 Metropolitana

La Fórmula 3 Metropolitana vivirá este fin de semana su sexta fecha del Campeonato 2025. Hasta San Juan se trasladaron el esquinense Benjamín Traverso y el goyano Iván Vilas que están cumpliendo su primera temporada en la categoría.

“Venimos en nuestro mejor momento de la temporada, evolucionando fecha a fecha, en mi primer año en la categoría y el primero dentro del automovilismo nacional”, sostuvo Traverso que está cuarto en la clasificación general.

“Tuvimos un fin de semana muy positivo en Entre Ríos, a pesar de los incidentes que sufrimos. El equipo me entregó un gran auto y en cada salida a pista pudimos demostrar que estábamos a la altura, encontrando el balance que tanto veníamos buscando en fechas anteriores y que no podíamos lograr”, comentó Vilas que marcha en la undécima ubicación del campeonato.

La categoría tendrá este viernes tres entrenamientos y la clasificación. El sábado, desde las 16.30 será la primera final (10 vueltas o 20 minutos), mientras que le domingo, la segunda final (10 vueltas o 20 minutos) se largará a las 8.35.

