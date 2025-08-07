¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

tecnicar Martín Ascúa Expo Joven
FÚTBOL DE SALÓN

Corrientes se despidió del Argentino en los cuartos de final

Los dos seleccionados de la provincia quedaron marginados en el torneo que se realiza en Rosario.

Por El Litoral

Jueves, 07 de agosto de 2025 a las 18:19
Fotos gentileza CAFS

El Campeonato Argentino de Selecciones A de fútbol de salón concluyó para Corrientes en la instancia de cuartos de final. Los dos representativos de la provincia cayeron en los cruces del miércoles y quedaron marginados en el certamen que se realiza en Rosario.
Corrientes Capital, seleccionado de la Asociación Correntina de Fútbol de Salón, perdió frente a Comodoro Rivadavia 4 a 3. 
Este mismo cruce definió el Argentino 2024 y en esa oportunidad el triunfo también correspondió a los chubutenses.
El equipo capitalino siempre corrió de atrás en el marcador aunque se mantuvo a tiro del empate hasta el pitazo final


En la etapa clasificatoria, el equipo correntino terminó invicto. Le ganó a Esquel 4 a 1 y luego empató con Las Heras 3 a 3 y con Tucumán 2 a 2.
Por su parte, Corrientes Interior, equipo que representó a la Federación del Interior de Corrientes de Fútbol de Salón, perdió nuevamente contra Mendoza 3 a 1 y también se despidió del certamen.
El equipo del interior provincial cumplió el objetivo de avanzar a la zona campeonato y mantener la categoría luego de ganar la zona Norte B en el 2024.
En la etapa clasificatoria, Corrientes Interior debutó frente a Mendoza con una derrota 3 a 2. Luego le ganó a Trelew 5 a 2 y cerró la fase con un triunfo sobre Resistencia 4 a 2.

