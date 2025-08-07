Corrientes se despidió del Argentino en los cuartos de final

El Campeonato Argentino de Selecciones A de fútbol de salón concluyó para Corrientes en la instancia de cuartos de final. Los dos representativos de la provincia cayeron en los cruces del miércoles y quedaron marginados en el certamen que se realiza en Rosario.

Corrientes Capital, seleccionado de la Asociación Correntina de Fútbol de Salón, perdió frente a Comodoro Rivadavia 4 a 3.

Este mismo cruce definió el Argentino 2024 y en esa oportunidad el triunfo también correspondió a los chubutenses.

El equipo capitalino siempre corrió de atrás en el marcador aunque se mantuvo a tiro del empate hasta el pitazo final

En la etapa clasificatoria, el equipo correntino terminó invicto. Le ganó a Esquel 4 a 1 y luego empató con Las Heras 3 a 3 y con Tucumán 2 a 2.Por su parte, Corrientes Interior, equipo que representó a la Federación del Interior de Corrientes de Fútbol de Salón, perdió nuevamente contra Mendoza 3 a 1 y también se despidió del certamen.El equipo del interior provincial cumplió el objetivo de avanzar a la zona campeonato y mantener la categoría luego de ganar la zona Norte B en el 2024.En la etapa clasificatoria, Corrientes Interior debutó frente a Mendoza con una derrota 3 a 2. Luego le ganó a Trelew 5 a 2 y cerró la fase con un triunfo sobre Resistencia 4 a 2.