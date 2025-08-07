El club Córdoba recibe a las semifinales de la Copa Chaco - Corrientes

Las semifinales de la Copa Chaco - Corrientes de básquetbol se disputarán este viernes en el estadio Mariano Andino Igarzabal del club Córdoba en la capital correntina.

La jornada dará inicio a las 21 con el cruce entre Regatas Corrientes e Hindú Club, mientras que a parir de las 22.30 se enfrentarán Córdoba y Regatas Resistencia.

El cierre del certamen que reunió a 4 equipos de la ciudad de Corrientes y la misma cantidad de Resistencia, concluirá el domingo 10 nuevamente en las instalaciones ubicadas en Catamarca y San Martín.

Cuartos de final

El torneo reservado para equipos de primera división se puso en marcha el miércoles con la disputa de los cuartos de final en las dos capitales provinciales.

En el estadio José Jorge Contte de la capital correntina, San Martín perdió frente a Regatas Resistencia por un ajustado 82 a 81, mientras que a segunda hora, Regatas Corrientes no tuvo mayores problemas para superar a Don Orione 96 a 81.

En Resistencia se jugaron otros dos cotejos. Córdoba venció a domicilio a Villa San Martín, reciente campeón del Apertura en la capital chaqueña, 71 a 55, en tanto que Colón cayó contra Hindú Club en cancha del "Bólido Verde" 82 a 68.

Con estos resultados los cruces de semifinales quedaron determinados de esta forma: Regatas Corrientes vs. Hindú Club y Córdoba vs. Regatas Resistencia.

Sorteo

La definición de la sede para la jornada de este viernes y del domingo se libró al azar.

El sorteo de la quiniela chaqueña “La primera” de este jueves le dio la suerte a Córdoba que tenía asignados los números 3 y 7.

El primer premio fue el 2377 y por lo tanto la entidad Roja tendrá la localia para la semifinal de este viernes y también será la seda para los cotejos por el tercer puesto y la gran final.