Tecnicar: 22 escuelas correntinas compiten con sus autos eléctricos en la Costanera

La Costanera Sur de la ciudad de Corrientes se convirtió este jueves en escenario de innovación, destreza y talento joven con el inicio de Tecnicar 2025 - Che Taragüi. La competencia provincial de autos eléctricos, diseñados y construidos por estudiantes de 22 escuelas técnicas de toda la provincia, ya comenzó con las pruebas de destreza. Este viernes se definirán los ganadores.

El evento es organizado por el Gobierno de Corrientes, a través del Ministerio de Educación y la Dirección de Educación Técnico Profesional. El encuentro se desarrolla sobre la avenida costera, entre las calles Las Heras y Romero, y convoca a estudiantes de especialidades como Mecánica, Automotores, Electromecánica, Electricidad y Electrónica. Los estudiantes muestran sus habilidades técnicas y su compromiso con la movilidad sustentable y la educación técnica de calidad.

El desafío de la competencia

EL LITORAL

Jorge Fleitas, uno de los coordinadores del encuentro, señaló a El Litoral: “Son cuatro competencias, la primera es solamente puntual para las carreras que se va a llevar a cabo en breve”.

“Ahora están haciendo revisión técnica, tienen que pasar por esa instancia para poder participar. Hasta ahora pasaron 11 autos, falta todavía la mitad. Vamos a hacer la prueba de destreza, que consiste en esquivar los conos para medir quién hace el menor tiempo”, agregó.

EL LITORAL

Escuelas participantes

Representando a la ciudad de Corrientes, compiten los equipos de las escuelas Bernardino Rivadavia; Juana Manso; Isla Malvinas; Fray Luis Beltrán; Construcciones Portuarias y Vías Navegables y la Brigadier Pedro Ferrer.

EL LITORAL

De los distintos puntos de la provincia participan la Escuela Técnica de Empedrado, Juan Pujol de Saladas, Remedios de Escalada de San Martín de San Roque, Libertador General José de San Martín de Mercedes, Pedro Ferré de Monte Caseros, Carlos Pacera de Mocoretá, General Joaquín Madariaga de Paso de los Libres, la Escuela Técnica de Santo Tomé, Nuevo Milenio de Gobernador Virasoro, Carranza de Ituzaingó, Escuela Vidal de Esquina, la Escuela Técnica de Itá Ibaté, Francisco Pinaroli de Goya, Valentín Virasoro también de Goya, y Juan Esteban Martínez de Bella Vista.

Fomentando vocaciones y sustentabilidad

La escuela de Paso de Los Libres que ganó en la edición 2024.

La edición 2024 tuvo como ganador al equipo de la Escuela “General Joaquín Madariaga” de Paso de los Libres, que este año vuelve con altas expectativas de repetir su desempeño. Sin embargo, todas las instituciones llegan con proyectos renovados y la ilusión de quedarse con el primer lugar.

La iniciativa busca fomentar vocaciones tecnológicas desde edades tempranas y promover la sustentabilidad a través del uso de energías limpias. Además, representa un espacio de intercambio entre jóvenes de distintas localidades, motivando el desarrollo de proyectos innovadores en toda la provincia.

Con más de 20 vehículos eléctricos en pista, Tecnicar 2025 promete dos jornadas vibrantes en Corrientes, en las que se conjugan educación, tecnología, creatividad y futuro.