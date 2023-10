La importancia de la certificación internacional de niveles en inglés  

El instituto de inglés Imagine English Studies, miembro de la Cámara de Colegios Privados de Corrientes, ubicado en la ciudad de Bella Vista en el interior de Corrientes, abrió sus puertas en el 2004, siendo la primera institución de inglés de la localidad en obtener luego la incorporación en la Dirección General de Enseñanza Privada como establecimiento parsistemático e I-Prof en Lengua Inglesa.

Desde entonces ha trabajado arduamente para lograr que más niños y adolescentes de la ciudad puedan lograr niveles de inglés intermedio, alto y avanzado y certificarlo de acuerdo con los estándares del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas extranjeras, lo que conlleva innumerables beneficios, tanto académicos y laborales como sociales y de esparcimiento para la comunidad estudiantil local.

En primer lugar, es importante saber que el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas extranjeras (Mcer) es un documento guía para el desarrollo de las habilidades que conlleva el aprendizaje de un idioma, que define niveles estándares mundialmente aceptados como referenciales de capacidades en el dominio de una lengua. Alli se describen las habilidades lingüísticas de una persona en una escala de seis niveles: A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Las certificaciones internacionales, como Ielts, SAT, KET, PET, FCE y CAE, están diseñadas para evaluar estas habilidades en los niveles establecidos por el Mcer. Cada nivel del Mcer se corresponde con una certificación específica, lo que permite a los individuos demostrar su dominio del idioma extranjero de manera precisa y confiable.

En cuanto a lo académico, las ventajas están dadas no solo por los resultados y la certificación en si, sino por las destrezas que desarrollan los estudiantes en los entrenamientos durante el tiempo de preparación y la experiencia del examen mismo. Una de las habilidades que se adquieren, al margen del desarrollo de las cinco macrohabilidades del idioma que son la escucha, la oralidad, la lectura, la escritura y la comunicación intercultural, es el manejo del tiempo para la realización de una tarea ya que todas las actividades son realizadas con un estricto control del tiempo.

Asimismo, el tipo de actividades que se presentan en el formato de los exámenes es similar en certificaciones para diferentes idiomas y campos de estudio, por lo que conocer y entrenar para una de las pruebas luego facilita hacerlo en otro idioma o para otra certificación. Asi lo expresó Maite Oddone, exalumna de Imagine, actualmente cursando un grado en Química en Graz University of Technology Austria: “El proceso de estudiar inglés y la preparación de pruebas internacionales de idiomas transformaron por completo mi vida académica. No solo me brindaron acceso a estudios y una amplia variedad de recursos en otros idiomas, sino que también me ayudaron a descubrir métodos de aprendizaje más efectivos”.

Por otra parte, en cuanto a las oportunidades de trabajo y de estudio, es importante destacar que de acuerdo con el lugar donde se encuentran las empresas o universidades y al campo laboral o de estudio, las certificaciones requeridas serán diferentes por lo que si el alumno tiene un objetivo específico es importante saber cuál es la certificación requerida y los años de validez de la misma. Por ejemplo, si quisieran trabajar o estudiar ya sea en forma presencial o virtual en Australia, probablemente la certificación requerida sea Ielts. Sin embargo, si el desafío está en algún país de Europa, las certificaciones de Cambridge serían las adecuadas o si fuera en algún país de América del Norte, deberán poner el foco en el examen SAT o Toefl, como lo hizo Valentina Sanchez Briend, otra exalumna de Imagine, tenista profesional, hoy en día alumna de la carrera en Administración de Empresas en Westcliff University en Irvine, California, Estados Unidos, quien expresó: “El momento de alcanzar el dominio del idioma, fue bisagra en mi vida, como un antes y un después, no tanto por la certificación en sí, sino por lo que significa el proceso para lograrlo. Simplemente, me abrió y me sigue abriendo puertas que cambian y mejoran mi calidad de vida y me abre horizontes para cumplir objetivos personales, académicos y deportivos”.

Cabe destacar también que varias de las instituciones miembro de Caciep, son centros autorizados de preparación de los exámenes internacionales antes mencionados y otros, lo cual es una gran oportunidad para quienes quieran expandir sus fronteras logrando niveles de inglés avanzado.

Para finalizar, María Ivonne Briend, profesora de inglés, directora del instituto de inglés Imagine English Studies y docente del Profesorado de Inglés en el instituto de Formación Docente de Bella Vista, especializada en preparación de exámenes internacionales y en el uso de las TIC para la innovación pedagógica, destaca: “El dominio del idioma inglés es una herramienta invaluable y esencial para la comunicación y la información en entornos virtuales y presenciales, académicos, laborales y de intercambio cultural, pero las oportunidades que se presentan con el manejo del idioma se multiplican aún más si se logra una certificación de validez internacional”.