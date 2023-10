Bullrich confirmó que si gana derogará leyes laborales

La candidata a Presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, anticipó que tiene previsto derogar leyes laborales por decreto si no consigue el acompañamiento del Congreso en un eventual mandato.

En diálogo con Alejandro Fantino en Neura, la postulante aseguró que pretende anular las multas laborales para facilitar que las pyme contraten personal en blanco. Con ese plan, presagió, se podrían generar 2.000.000 de puestos nuevos. “Son leyes ridículas”, puntualizó. Ante la propuesta, el periodista desafió a su interlocutora: “¿Cómo las derogás? Llegás al Congreso y tenés a la izquierda y a los Máximo Kirchner que no te las van a querer derogar”.

“Bueno, hago un DNU y te las derogo en dos minutos, no te preocupes, yo voy a salvar a las pymes y no voy a dejar que las maten”, respondió la dirigente del PRO.

Bullrich dijo además que no teme a una reacción adversa de la Justicia en el fuero contencioso administrativo y que piensa mudar el fuero laboral a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. “El Estado Nacional no tiene por qué tener una justicia laboral, si es una justicia laboral que está contaminada y dominada por los gremios, nunca un empresario ganan un juicio, nunca en la vida, siempre le rompen la cabeza”.

Bullrich, que se enfrentó con Hugo Moyano durante su paso como ministra de Trabajo del gobierno de Fernando de la Rúa, indicó que planea derogar los acuerdos vigentes con el sindicato de camioneros. Y advirtió: “El que no acepte las reglas de juego y empiece a querer poner trabas en la Argentina, va a tener consecuencias”.

“Hay leyes del año 60 que te dicen que una persona que sube un bulto a un camión no puede luego bajarlo, tiene que venir otra persona”, ejemplificó. También dijo que hay convenios que le prohíben a los puertos volver a utilizar un camión que acaba de descargar mercadería.

Por ejemplo, si un camión llega con un cargamento a Bahía Blanca no puede regresar trasladando otros productos. Debe regresar vacío, incrementando así los costos del transportista que debe destinar otro vehículo para ir a buscar mercadería al puerto.

“¿Sabés la guerra que te va a meter Moyano?”, preguntó Fantino a su entrevistada. “Pero que me meta la guerra que quiera, pero si yo no puedo hacer competitivo a mi país y lograr que el tipo que compró un camión pueda trabajar libremente...”, contestó.

La ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri informó además que tiene previsto cobrarles la atención médica a los extranjeros que no viven en la Argentina en caso de llegar a la Casa Rosada. “Las únicas cosas que vos no cobrás es en accidentología. ¿Tuviste un accidente? Lo atendés. Pero si vos venís en un tour sanitario a hacer una operación de apéndice, pagás. Y si no tenés plata vas a tener que venir con un seguro de salud desde tu país”, precisó.