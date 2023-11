Presentarán en Buenos Aires un poemario correntino

El escritor goyano Rubén Sebastián Melero presentará en Buenos Aires su poemario “¿Cómo seré después del fuego?. El acto se realizará el 6 de noviembre a las 18,30, en la Casa de Corrientes (Maipú 271) y estará a cargo del escritor y gestor cultural Ramón Alfredo Blanco. Contará además con la intervención musical de Aldy Balestra.

Esta actividad es organizada por el Instituto de Cultura de Corrientes y la Casa de Corrientes en Buenos Aires, en una nueva acción que apunta a visibilizar y revalorizar la obra de los escritores correntinos.

Este libro fue uno de los títulos expuestos en el stand que tuvo la provincia en la Feria Internacional del Libro en el predio de la Rural en Palermo, y ahora se dará a conocer en un espacio que habitualmente genera actividades destinadas a los miles de correntinos que residente en Buenos Aires.

“Esta palabra celebra el movimiento, no cualquier movimiento sino el horizontal y el vertical de la vida, esa que acaso comienza en el vientre de la madre y que luego, cuando somos arrojados al mundo, la recibimos con un llanto. ¿Cómo seré después del fuego? se pregunta el poeta ante la tragedia de la tierra arrasada. Pero también otros fuegos nos trabajan incesantes, nos hacen arder en el recuerdo en una plenitud del tiempo que no se detiene o que sí en un instante para hacernos participar de la belleza esquiva: “El pez resbala/ no lo atraparé/ me quedo con el eco de su salto”, escribe el poeta Rodrigo Galarza en la contratapa del libro.

Sobre el artista

Rubén Sebastián Melero nació en Goya. Durante su adolescencia participó activamente de la vida cultural de Goya, integrando el Movimiento Juvenil de Sade.

Estudió en la Facultad de Medicina de la Unne y realizó su formación de posgrado en el Servicio de Salud Mental del Hospital General de Agudos de Mar del Plata, donde reside en la actualidad.

En 1978 publicó su “Poemario Adolescente” y en 1988 “Sobre la piel del río”, en la editorial de la Universidad Nacional del Nordeste. Es autor, entre otros, de los poemarios: “La baba del caracol”, “Árbol de palabras” y “Ciudad intervenida”. A lo largo de su trayectoria literaria obtuvo numerosos premios y distinciones: el Primer Premio a la Producción Literaria y Científica, otorgado por la Subsecretaría de Cultura de la Provincia; el Premio Municipal de Literatura Osvaldo Soriano de Mar del Plata, el Premio Convivencia y en 2022 el Primer Premio Abrazo de Voces.

