La directora del San Vicente fue separada de su cargo y reubicada con otra función

Por resolución ministerial, previo dictamen del Área Legal, fue desplazada de su cargo la ahora exdirectora de la Escuela Nº 155, San Vicente de Paúl de la ciudad de Corrientes, Delicia Escobar. La directiva docente mantenía un conflicto con un grupo de tutores y alumnos de un curso de sexto grado, con denuncias incluidas presentadas por docentes, y otra realizada por una madre.

“Fue separada y reubicada en otra función” le informó este miércoles a El Litoral el secretario de Gestión Educativa del Ministerio de Educación de Corrientes, Julio Navías.

“Por el momento cumple tareas administrativas mientras se sustancia el sumario administrativo” le añadió a este medio el funcionario.

Se debe recordar que un grupo de padres hizo la denuncia luego de que la directiva cancelara el baile que realizaban los alumnos de 6° grado para la fiesta de la educación física. Allí, una de las madres afirmó a El Litoral que la directiva “zamarreó y agarró de los cachetes”, a su hija de 11 años.

Esta situación provocó que un grupo de tutores cortara, en varias ocasiones, el tránsito vehicular frente al establecimiento educativo.

Los problemas en la escuela comenzaron en 2019, según mencionaron los tutores. Este año se intensificaron y en dos oportunidades los padres se vieron obligados a pedir soluciones al Ministerio de Educación.

A principios de octubre pasado se inició un expediente. Así fue que los tutores de los estudiantes fueron citados por el Ministerio de Educación para certificar sus firmas ante una decena de notas presentadas.

Navías informó además que: “Ya se puso en funciones a la directora suplente por padrón y a la vicedirectora”.

En tanto Escobar ya fue reubicada y no se especificó en que área del Ministerio de Educación cumple nuevas funciones. “El clima institucional no es el mejor y queremos que todo se tranquilice”, admitió el funcionario.

Una denuncia

Emilia, madre de la niña que sufrió el presunto maltrato por parte de la directora, en su momento, le dijo a El Litoral: “Me fui a retirar a mi hija de la escuela, veo que ella y sus compañeros salen llorando, yo no entendía nada. Los chicos y otros padres me cuentan que la directora zamarreó y agarró de los cachetes a mi hija”.

“Junto con otros compañeros fueron a decirle que habían ensayado mucho para hacer la presentación. En eso mi hija dice que no va a presentarse y la directora le responde ‘si vos no querés venir, no vengas’ y pasó lo del hecho de violencia”, continuó la tutora de la nena de 11 años.

“Al otro día me acerqué a la directora, me lleva a la Dirección y me niega rotundamente haber maltratado a mi hija y me explica que canceló el baile porque la música era inapropiada. A todo esto, los compañeritos de mi nena me vuelven a decir que la directora le pegó. Entonces, recurrí a la comisaría para hacer la denuncia”, afirmó.

El pasado 20 de octubre, en una entrevista con El Litoral Radio sobre lo sucedido el jueves 5 del mismo mes, Escobar describió: “Un grupo de nenas hace un tipo de baile, pero que no tenía ninguna relación con educación física y tampoco era adecuado a lo que se tenía que presentar. Después otro grupo de chicos tenía que hacer un acrosport, donde un chico se subía arriba de otro chico, lo que es peligroso en cuanto a las lesiones que se pueden producir. Hablé con los profesores y lo único que le pedí es que hicieran lo que los chicos hacían durante el año” dijo.

Al inicio del ciclo lectivo los profesores de las diferentes asignaturas deben presentar una planificación institucional incluyendo actividades que desarrollan durante el año en la fiesta de educación física. Pero manifestó que los profesores entregaron recién ese día y que no habían seguido lo que había pedido la directora.

“No entendí por qué los profesores, ante mi solicitud, no hicieron caso. Yo hago responsable a los profesores de Educación Física y también a la vicedirectora, porque ella está todos los días acá en la escuela y tiene que tener la mirada puesta en lo que se está haciendo”, comentó Delicia Escobar a El Litoral Radio.