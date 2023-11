Libertarios se reunen con el PRO; y UxP esperan la posible la llegada de Massa

Referentes locales de la alianza La Libertad Avanza y de Propuesta Republicana (PRO) se reunieron de cara al balotaje presidencial, mientras que Unión por la Patria aguarda la confirmación de la llegada de Sergio Massa a Corrientes, como lo señalan los medios nacionales.

Ante el balotaje del 19 de noviembre donde competirán por la presidencia de la Nación, el actual Ministro de Economía de la Nación, el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa y el postulante de la Libertad Avanza, Javier Milei, en Corrientes pareciera que las actividades de campaña entraron en una pausa, ante la creciente del Río Paraná y Uruguay que afecta a varias localidades de la Provincia inclusive a Capital.

Pero más allá de la situación hídrica provincial, la alianza Libertad Avanza que lleva a Milei como candidato para reemplazar a Alberto Fernández a partir del 10 de diciembre, se focaliza en toda la logística de los comicios del 19 noviembre.

En esa línea, se reunieron el Diputado Nacional electo, el actual concejal Lisandro Almirón y la legisladora nacional de la Cámara Baja, Ingrid Jetter de Propuesta Republicana (PRO), fuerza local que comunicó su apoyo en el balotaje a Javier Milei tras la decisión que comunicó la excandidata a Presidente de la Nación y titular del partido, Patricia Bullrich.

Según pudo saber El Litoral, no es la primera reunión entre Almirón y Jetter y la finalidad del encuentro es avanzar con las acciones de campaña y toda la logística de fiscalización del día de los comicios.

En tanto, y luego de que Almirón negara haber firmado un comunicado que se difundió a nivel nacional que expresa que los legisladores libertarios dejaron el bloque tras el acuerdo entre Milei y Macri, se aguarda su participación en la reunión de mañana, convocada por el libertario para continuar afianzando la unidad del futuro bloque parlamentario y acordar estrategias para lo que queda de la campaña.

La reunión será, una vez más, en el Hotel Libertador, ubicado en la intersección de la avenida Córdoba y la calle Maipú, en pleno centro porteño, mañana por la tarde donde el espacio instaló su búnker electoral tanto en las primarias como en las generales, y donde el candidato presidencial pasa buena parte de su tiempo desde entonces.

También se prevé que en el encuentro se baje las directivas con las que pretende que los miembros de su espacio vayan a conversar con los dirigentes de Bullrich y, además, aprovechará la ocasión para seguir fomentando las relaciones entre los integrantes del bloque que deberán defender sus proyectos en el Congreso si llega al gobierno.

“Estoy sorprendido. Me agarra en un momento en el cual estamos abocados al trabajo territorial. Me pegó de lleno esta mentira y me afecta porque no es así. Me cayó como un balde de agua fría”, dijo Almirón sobre el comunicado en diálogo con Radio Dos.

“Lamentablemente, al ser de Corrientes uno termina siendo parte de un comunicado que expresa el posicionamiento de algunos, pero insisto: no es mi postura”, agregó.

“Yo soy de una provincia donde se trabaja mucho con las alianzas, soy aliancista. Todo lo que sume para que Milei sea presidente es bienvenido”, sostuvo el actual concejal en esa oportunidad.

En Corrientes, tras la derrota de Bullrich en su mayoría los partidos de la alianza ECO+ Vamos Corrientes se pronunciaron en favor a Milei, apostando al cambio y para sacar al Kirchnerismo del Gobierno Nacional.

Y mientras se disipa la idea de que el oficialismo en conjunto se reúna y brinde una conferencia de cara al balotaje, Propuesta Republicana (PRO) Corrientes, el Partido Autonomista, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), el Demócrata Progresista de la Provincia (PDP) y el Partido Liberal ya comunicaron su apoyo al libertario, frente a la libertad de acción concedida a la militancia de la Unión Cívica Radical (UCR), Encuentro Liberal (ELI) y la Coalición Cívica ARI dejaron claro que “Ni Milei ni Massa”. Se debe señalar también que se espera pronunciamientos del Partido Popular Correntino (PP), mientras que Ciudadanos Correntinos Comprometidos (Cico) y el partido Unión Popular aguardan una convocatoria de la alianza para definir si tomaran postura por Massa o Milei, reunión que se desvanece con el correr de la semana.

Unión por la Patria.

A menos de 15 días de los comicios y tras el batacazo electoral en Corrientes y en el país, la oposición avanza a paso firme por toda la provincia llevando el mensaje de Sergio Massa y destacando las últimas medidas económicas establecidas que marcan el inicio de un nuevo gobierno de “Unidad Nacional”.

Y mientras que desde el espacio político vaticinan el posible en Corrientes de Massa, en medio de la última recorrida que está realizando por las provincias donde obtuvo el triunfo el pasado 22 de octubre.

“La próxima semana (por esta), Massa apuntará a distritos amarillos: visitará Corrientes y Entre Ríos, que en las últimas elecciones gubernamentales cambió la gestión peronista por la del PRO. Córdoba y Santa Fe aparecen como lugares ineludibles para el candidato”, informó Ámbito Financiero en su edición del viernes, en coincidencia con otros medios nacionales que también sostienen la misma información.

A estas versiones nacionales, también se suman las declaraciones del diputado provincial por el Frente de Todos, Germán Braillard Poccard que en diálogo con el diario El Libertador indicó “que existe la posibilidad de que el actual ministro de Economía de la Nación, y candidato de Unión por la Patria (UxP) Sergio Massa, esté en Corrientes durante este fin de semana”.

En medio del trabajo territorial que viene llevando adelante Unión por la Patria, que se intensificó en las zonas ribereñas ante la creciente del Río Paraná y Uruguay ante la llegada en las últimas horas de la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, que arribó a la ciudad de Corrientes para coordinar el operativo de evacuación y asistencia de las familias afectadas por la inundación tras la crecida de los ríos Paraná y Uruguay en la provincia, hoy concretarán un Festival de la Familia en la Plaza Boca Jrs, ubicada en 2 de Abril y Cosquín del barrio Mil Viviendas.