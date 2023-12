Aseguran que Julieta Poggio se operó la nariz

Hace unos días Julieta Poggio habló de un duro golpe que sufrió durante una sesión de fotos al caerse de un bote. El mismo 24 de diciembre, previo a la cena de Navidad, la influencer compartió un video en sus historias de Instagram contando detalles de su caída con voz angustiada y anteojos de sol. En el mismo confirmó que por este motivo no saldría con amigos a la noche y se ausentaría unos días de redes sociales.

A su vez, Julieta Poggio mostró un tajo debajo de su labio y detrás de unos lentes oscuros se pudo notar un gran moretón en su ojo derecho. "Fue una caída, un golpe bastante fuerte que me di. Acá en la boca y en el ojito me hicieron puntos. Fue un accidente con suerte que podría haber sido mucho peor", expresó en el video.

Sin embargo, tras la publicación de este audiovisual, varios usuarios en las redes sociales la acusan de haberse hecho una cirugía estética y ocultarlo con la caída. "Golpe nuevo, nariz nueva, cara nueva", "Se tocó entera", "Somos grandes, se hizo la nariz y se le hicieron moretones en la nariz por la cirugía", fueron algunos de los comentarios que se viralizaron en X. Además, @maicenitachan quien siempre revela distintos datos aseguró que verdaderamente se operó.

"Una productora de Telefe confirmó que Julieta no se golpeó, se operó toda", confirmó a través de la red social del pajarito. Con estas palabras sumó una fotografía de la modelo de costado donde se le ve la nariz hinchada. En cuanto a la ex participante de Gran Hermano, ella todavía no habló sobre estos dichos.

Fuente: Minuto uno