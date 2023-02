China amenaza a EE.UU. por el derribo de su globo espía

China dijo ayer que tomará medidas contra entidades estadounidenses relacionadas con el derribo de un presunto globo espía chino frente a la costa este de Estados Unidos.

El país oriental dijo que el globo era un dirigible meteorológico no tripulado que se desvió accidentalmente de su trayectoria y acusa a Estados Unidos de exagerar al derribarlo con un misil disparado desde un caza F-22.

Desde el derribo del globo el 4 de febrero, Estados Unidos sancionó a seis entidades chinas vinculadas a programas aeroespaciales de Pekín. Aunque China niega que el globo fuera de uso militar, aún no mencionó qué departamento gubernamental o empresa fue responsable. En una sesión informativa diaria, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Wang Wenbin, no dio detalles y no identificó los objetivos de las medidas.

Tras expresar inicialmente su pesar por la entrada del globo en el espacio aéreo estadounidense, China ha vuelto a lanzar acusaciones de espionaje contra Washington, junto con sus amenazas de represalias.

“China se opone firmemente y tomará contramedidas de acuerdo con la ley contra las entidades estadounidenses pertinentes que socavan la soberanía y la seguridad de China”, declaró Wang en la sesión informativa de ayer. China “salvaguardará resueltamente la soberanía nacional y sus derechos e intereses legítimos”, afirmó Wang.

También ayer, el embajador estadounidense en Japón, Rahm Emanuel, declaró que la intrusión del globo chino formaba parte de una pauta de comportamiento agresivo por parte de Pekín.

Emanuel recordó la reciente emisión por parte de China de láser de grado militar sobre un buque patrulla de la guardia costera filipina, el acoso de aviones estadounidenses por aviones chinos y la apertura por parte de China de comisarías ilegales en Estados Unidos, Irlanda y otros países.

“Para mí, el globo no es un incidente aislado”, afirmó Emanuel. “Si la República Popular China quiere ser un miembro respetado de la comunidad internacional, entonces actúa de forma adecuada a ciertas premisas básicas, es decir, no abre comisarías de policía en otros países ignorando sus leyes como si sus leyes no tuvieran límites”, dijo.

“Esto no es exactamente las cualidades y características de la política del buen vecino”, dijo el embajador, refiriéndose al acercamiento de China a los países de la región Asia-Pacífico.

El martes, el Ministerio de Defensa de Japón dijo que al menos tres objetos voladores avistados en el espacio aéreo japonés desde 2019 se creía firmemente que eran globos espía chinos. Dijo que protestó y solicitó explicaciones a Pekín.

(EN)