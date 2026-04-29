Le filmaron haciendo disparos con escopeta y terminó preso en Corrientes

En un hecho que sorprendió, un joven fue filmado en Esquina mientras hacía disparos con una escopeta, tras lo cual ordenaron su aprehensión que fue concretada este miércoles al mediodía por personal de la Comisaría Segunda de esa ciudad.

Demoraron al sospechoso y secuestraron una escopeta, en el marco de una rápida investigación de la Fiscalía en turno que intervino tras la viralización de un video donde se observaba a una persona que realizaba disparos al aire con un arma de fuego.

El operativo se concretó este miércoles al mediodía sobre la calle Dr. José Alfredo Ferreyra, casi Carlos Longa, luego de que vecinos alertaran sobre detonaciones en la zona, según confirmó el portal Actualidad Esquina.

Actualidad Esquina

Durante el procedimiento, el implicado hizo entrega voluntaria de una escopeta marca Rossi, calibre 12, con culata de madera y cañón cromado.Tanto el arma como un soporte digital con los videos del hecho fueron secuestrados preventivamente, mientras que el sospechoso permanece demorado a disposición de la justicia.