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Choque y vuelco de un vehículo en pleno centro de Corrientes

El hecho ocurrió sobre la calle 9 de Julio, entre San Luis y Tucumán, provocando caos vehicular en la zona. No se registraron víctimas, solo daño material.

Por El Litoral

Miércoles, 29 de abril de 2026 a las 07:59

Un inusual siniestro vial ocurrió la mañana de este miércoles en pleno microcentro de la ciudad Capital. El hecho ocurrió sobre la calle 9 de Julio, entre San Luis y Tucumán, a metros del ingreso al Instituto de la Misericordia.

El incidente fue protagonizado por dos vehículos, un Ford Ka  y un Chevrolet Prisma que prestaba servicio de transporte a través de la plataforma de transporte.

El choque a mitad de la mencionda cuadra, lo que provocó el vuelco de uno de los vehículos. 

Heridos y asistencia médica

Pese a lo llamativo del vuelco, no se registraron víctimas fatales. La única persona asistida fue una mujer que viajaba como pasajera de la aplicación Uber.

Tanto el chofer como su pasajera resultaron ilesos, así como el conductor del otro vehículo.

Retraso en el tránsito y operativo 

Debido a que el Chevrolet Prisma quedó completamente dado vuelta obstruyendo la calzada, el tránsito fue cortado totalmente sobre calle 9 de Julio.

Se pide a los conductores que eviten la zona para evitar demoras, además el incidente coincidió con el horario de ingreso escolar.

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