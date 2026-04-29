Corrientes: investigan mensajes antisemitas contra una menor y su familia

La Justicia federal de Corrientes inició una investigación por mensajes de odio religioso y antisemitas contra una familia de la comunidad judía. La denuncia fue presentada el 22 de abril ante la fiscalía a cargo de Carlos Schafer.

El caso cuenta con el acompañamiento de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia), a través de su filial local. La entidad brinda asesoramiento jurídico y respaldo institucional a los denunciantes.

Mensajes intimidantes

El hecho se remonta al domingo 19 de abril, cuando una menor recibió una serie de mensajes ofensivos en su celular. Llegaron a través de WhatsApp e incluían alrededor de 50 stickers e imágenes con simbología nazi. Entre ellos se observaron esvásticas y referencias al régimen, con contenido ofensivo dirigido a la identidad religiosa de la menor.

De acuerdo con la denuncia, los mensajes constituyen una manifestación directa de odio y resultan especialmente graves por tratarse de una víctima menor de edad. Además, señalaron que el contenido tuvo un carácter intimidante hacia todo el grupo familiar.

La causa busca determinar el origen de los envíos y establecer posibles responsabilidades penales en el marco de la legislación vigente.